İngiliz kurtarma ekibi yaşadıklarını unutamıyor: 'Türk halkının felaketle baş etme şekli inanılmazdı'

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İngiltere'nin Herefordshire bölgesinde yaşayan Dr Malcolm Russell, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası İngiltere Uluslararası Arama ve Kurtarma ekibi ile beraber Türkiye'ye geldi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Ekibin tıbbi direktörü olarak görev yapan Russell, ülkesine döndükten sonra BBC Breakfast'a konuştu ve daha önce Türkiye'deki felaketin büyüklüğü ölçeğinde başka hiçbir şey görmediğini belirtti.

"GÖRDÜKLERİMİZLE FELAKET FİLMELERİ RAKABET EDEMEZ"

Daha önce Yeni Zelenda ve Japonya'da da deprem bölgelerine gidip arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Russell, "Hiçbir felaket filmi gördüğümüz şeylerin gerçekliği ile rakabet edemez. Büyük bir ekip çalışması vardı. Herkes tüm gücü ile çalıştı" ifadelerini kullandı.



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Türkiye'ye gelen 77 İngiliz uzmandan biri olan itfaiyeci Wayne Ward ise yaşadıklarını İngiliz Guardian gazetesine anlattı. Hatay'daki kurtarma çalışmalarına katılan 41 yaşındaki itfaiyeci, "Kötü hissetmek ya da üzülmek için vaktimiz yoktu. Yapılacak çok iş vardı, elimizden geldiğinde çok insan kurtarmaya çalıştık" dedi.

"İNSANLAR CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARDIĞIMIZDA BİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Verdikleri tüm çabaya rağmen bazen kurtarma çalışmalarının başarısızlığa uğradığını belirten Ward, "İnsanlar aile üyeleri hayatını kaybetmiş olsa bile onları çıkardığımız için bize teşekkür etti. Yakınlarının cansız bedenlerini kurtarmak bile onlar için çok şey ifade ediyordu. Bu çok acı bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Daha önce Afganistan'da görev yapan İngiliz itfaiyeci ülkesine dönmesine rağmen gördüklerini yaşadıklarını hala atlatamadığını söylüyor;

"Hala olanları düşünüyorum. Sesler, kokular, yaşanan her şey hala kafamın içinde"





"YEREL HALKIN CESARETİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

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Lancashire itfaiyesinde teknisyen olarak çalışan ve Türkiye'deki çalışmalara katılan Adam Varey Guardian gazetesine samimi bir itirafta bulunuyor ve "Dürüst olacağım. Oradayken hayatımda hiç korkmadığım kadar korktum. Yıkım şimdiye kadar gördüğüm her şeyden daha büyüktü" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Her sabah uyandığımızda gece soğukta kalan yerel halkı ve enkaz altında kalan insanları düşünüyorduk. Yerel halkın cesaretini asla unutmayacağım. İnsanları hiç bu kadar cesur görmemiştim"

"TÜRK HALKININ FELAKETLE BAŞ ETME ŞEKLİ İNANILMAZDI"

Arama kurtarma ekibinden 51 yaşındaki Jim Davison da Türk halkının cesaretine dikkat çekti ve "Oraya ilk vardığınızda 'Aman Tanrım bu bir kao's diyorsunuz. Ancak o kaosa rağmen bir düzen vardı. Türk halkının felaketle baş etme şekli inanılmazdı." dedi ve ekledi "Böyle zamanlarda insanlığın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyorsunuz"