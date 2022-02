Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ve Türkiye halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim." dedi.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!