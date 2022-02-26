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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#RUSYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ettiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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 ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ve Türkiye halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim." dedi.

TÜRKİYE-RUSYA ARASINDA DA KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk teklifini yineledi.

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Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

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