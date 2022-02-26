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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!

#RUSYA#Ukrayna#FRANSA
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koydu

Rusya savaşında 3'üncü günde bir yandan Ukrayna'nın birçok bölgesindeki çatışmalar devam ederken çarpıcı son dakika gelişmeleri yaşanmaya da devam ediyor. Dünya devletlerinin Rusya'nın operasyonu karşından açıkladığı yaptırımlarla ilgili ilk hamle ise Fransa'dan geldi. Fransız güçleri Rusya'ya ait bir kargo gemisine Manş Denizi'nde el koydu.

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Fransa Donanması, Manş Denizi’nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu.

Fransız yetkililerin BBC’ye verdiği bilgiye göre donanma, yeni AB yaptırımları nedeniyle böylesi bir müdahale yaptı.

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koydu
Rus gemisinin harita üzerindeki konumu paylaşıldı

Bir yetkili “127 metre uzunluğundaki Baltic Leader adlı otomobil taşıyan gemi dün gece durdurulduktan sonra Fransa’nın kuzeyindeki Boulogne-Sur-Mer limanına götürüldü” dedi ve ekledi:

Fransa Denizcilik Bölgesi'nden Kaptan Veronique Magnin, St. Petersburg'a gitmekte olan arabaları taşıyan kargo gemisinin "yaptırımların hedef aldığı Ruslarla bağlantılı olduğundan şiddetle şüphelenildiğini" söyledi.

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“Bu Fransız hükümetinin emriyle yapıldı. Geminin AB’nin yaptırım listesinde yer alan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor.

“Fransız gümrük memurları şu anda gemiyi inceliyor. Geminin tayfası da yetkililerle işbirliği içinde.”

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koydu
Geminin otomobil taşıyan bir ro-ro gemisi olduğu sanılıyor

Rus haber ajansı RIA da Fransa’daki Rus büyükelçiliğinin Fransız yetkililerden açıklama talep ettiğini aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre 22 yıl önce inşa edilmiş bir Kargo gemisi olan 'Baltık Lideri'nin 6 Mart'ta St. Petersburg'a ulaşması bekleniyordu.

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