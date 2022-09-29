Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

RUS GÜBRESİ VE TAHIL KORİDORU

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE YÖNELİK ADIMLAR VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

ERDOĞAN: BARIŞ İÇİN UMUTSUZ DEĞİLİM

Dün CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Putin ile olabilecek görüşmeye dair ipuçları veren Erdoğan, "Barış için umutsuz değilim" demişti. Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünün tüm dünya tarafından takdirle karşılandığına dikkat çeken Erdoğan, 200 esir takasının da önemli olduğunun altını çizmişti.

Konuşmasında Ukrayna'da 4 bölgede yapılan referandumun sıkıntıyı da beraberinde getirdiğini aktaran Erdoğan, "Keşke böyle bir referanduma gidilmeseydi de bütün bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilseydiler" demişti.

"NÜKLEER SAVAŞI BIRAKIN KONUŞMAYI, DÜŞÜNMEMEK GEREKİR"

Tahıl anlaşması ve nükleer savaş iddiaları hakkında da açıklamalar yapan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etmişti:

Biz şu anda özellikle bu tahılı az gelişmiş fakir ülkelere nasıl aktarırız, bunun gayreti içinde olduk. Ne yazık ki %80'i zengin ülkelere gitti. Bu da ciddi manada sayın Putin'i rahatsız etti. Son görüşmelerimizde de bunlar gündeme geldi. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, fakir olan ülkelere bunu göndermekte başarılı olalım. Burada 2 şey önem arz ediyor; tahıl ve gübre. Henüz biz Rusya'dan bunu çekmiş değiliz. Tahıl ve gübrede Rusya kanadı devreye girecektir.

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Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır.