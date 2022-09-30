Son dakika: Putin kararnameyi imzaladı! Herson ve Zaporijya...

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AFP, Moskova'nın bugün referandum ile Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı atacağını açıklamıştı. İlk resmi adım Herson ve Zaporijya bölgeleri için geldi. Putin, iki bölgenin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı.

Öte yandan bugün bu bölgelerin Rusya'ya katılması için imza töreni düzenleneceği ve törende Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kremlin'in ilhak töreninin zamanlamasını açıklamasının ardından, ulusal güvenlik konseyini "acil" bir toplantıya çağırmıştı.