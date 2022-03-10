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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik görüşme gerçekleşti

#Erdoğan#Biden#Ukrayna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 45 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin yansımaları, sivillerin çatışma bölgesinden alınması ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmesinin detaylarını CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı: 

BIDEN'LA 4. GÖRÜŞME

Görüşme, 18.20'de başladı, 19.05'te sona erdi. Telefon görüşmesi 45 dakika sürdü. Biden başkan seçildikten sonra Erdoğan'la dördüncü temasını gerçekleştirmiş oldu. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin yansımaları, sivillerin çatışma bölgesinden alınması vardı.

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F-35 PROGAMI İÇİN ÖDENEN PARA VE F-16'LARIN REVİZYONU

Antalya Diplomasi Forumu'nda O toplantının yansımaları da iki liderin masasındaki konular da iki liderin masasındaydı. Türkiye Amerika ilişkileri de ele alındı. Türkiye'nin F-35 programı için ödediği 1.4 milyar doların tahsili için mevcut Türk F-16'ların revizyonu ele alındı.

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