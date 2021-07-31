Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin, orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.