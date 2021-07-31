Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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