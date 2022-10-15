Cumhurbaşkanı Erdoğan maden bölgesinde: Son işçimize de ulaştık, sorumlular ortaya çıkacaktır

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Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciye ağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberin ardından Diyarbakır programını iptal ederek facianın yaşandığı Amasra'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri saygıyla selamlıyorum. Maden ocağında dün akşam saatinde meydana gelen patlama nedeniyle milletçe üzgünüz. Devletimiz madenin -300 ve -350 kodlarında yaşanan patlamanın hemen ardından kaza mahalindeki çalışmalara başlamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yanda da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Bakanlıklarımız olay yerine gelen çalışmaların koordinasyonlarını yürütmüşlerdir.

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"SON İŞÇİMİZE DE ULAŞTIK, MERHUMLARIMIZIN SAYISI 41 OLDU"

Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanı'mla irtibat halinde olduk, gece boyunca telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken, atılması gereken adımları sürekli atmanın peşinde olduk. Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'da çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluların kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz işçilerimize ulaşmaktı. 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

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Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak madem kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son 1 ay içinde ocağa indiler, yerinde tetkiklerini yaptılar. Bizim ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip ocak olmasına rağmen, birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.

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"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum. Kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Buradan ambulanslarla bir kısmını Bartın'a götürürken diğer kısmını da İstanbul'a nakledip tedavilerini yürüttük. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. İlk etapta 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere hemen ailelere desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de Kabine Toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.

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ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.

Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

"ADLİ MAKAMLARIMIZ, EN UFAK BİR İHMALİ DAHİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAK"

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Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.

Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."