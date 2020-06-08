Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Gündeme dair merak edilenlerin konuşulacağı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun sorularını yanıtlıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÜRECİ

Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık. Terörle mücadeleyi de kesmedik, aynen devam ediyoruz. Sağlıkta ise 102 ülkeye tıbbi yardımlar gönderdik. Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri olmak üzere Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap - işlet - devretle bitirdik. İçindeki tüm donanımıyla son teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

Refakatçilerin geldiği zaman rahatlıkla istirahat edebileceği alanlara kadar çok çok güzel. Bazı eksikler var. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu hastanemizi çok farklı bir hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızda buradaki doktor, hemşire gibi ekiple donanım altına aldı.

Sağlık turizmine de girelim dedik. Bizim Yeşilköy'de havalimanımız var. Buranın bir bölümünü de "acil durum hastanesi" yapalım dedik. 45 günde biz burayı 1008 oda hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma sözü verdi ve "2 hastaneden birinin ben yapacağım" dedi.

1008 odalı acil durum hastanesini, Pakize Öz olarak yaptık. Burada da en ileri teknolojiyi sağlıkta kullandık. Burada 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.



Bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu.

Sancaktepe, uçak iniyor 5 dakika. Tedavisi bitti, ayrılacak. Aynı şekil ailesiyle uçak ambulansıyla geldiyse ayrılabiliyor. Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığı da kapayacağız. Mesela bize yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Sağlık turizmiyle mevsimlik işçi açığını da kapayacağız.

Belediye, malum şu andaki zihniyete kaptırılınca ‘biz bu yolu yapamayız’ dediler. Hemen bakanımızla konuştum. Yol hemen yapıldı. Oraya metro da yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımız ilgileniyor. İstanbul'a bu yakışır. İstanbul için bu gerekiyor.

‘AMAN NE OLUR BU 3 KAVRAMA ÇOK DİKKAT EDİN’



Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin.

Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım.

Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakın 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil. Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.



Biz siyasette yola çıktığımızda bir şey söylemiştik. Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz. 4 temel taşa çok önem verdik. Yoğun bir şekilde orta öğretim, gerek üniversitelere ağırlık verdik. Türkiye'de üniversitemiz olmayan ilimiz kalmadı.

Diğer yönden de çok lüks hastaneler yaptık. İlacı ücretsiz olarak halkımıza sağladık. İtalya'da İspanya'da ücretsiz alabilir miniz?



AYRINTILAR BİRAZDAN...