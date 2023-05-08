Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs tüm Türkiye'de dönüm noktası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki kardeşlerimi hasretle selamlıyorum.

Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah nedir bu ihtişam. Bugün Tekirdağ bir başka. Aldığım rakam 75 bin. Bu ne demek, pazar gününe gümbür gümbür. Kırklareli'nde 20 bin Edirne'de 25 bin, şimdi geldik burada patladı. Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları patlatın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin.

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Tekirdağ'a daha erken gelip yüzlerce hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk. Nasip bugüneymiş. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip açılışları yapacak hem de destekleriniz için teşekkürlerimizi sunacağız. Dün İstanbul nasıldı. İstanbul kükrerse dünya titrer. Batı alışacak, dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası çözer. Tekirdağ'dan tarihi netice bekliyoruz. Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz? Pazar günü Türkiye Yüzyılı müjdesini dünyaya duyuruyor muyuz? Bunun için çok çalışmamız lazım.

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"BİR ARAYA GELMİŞ ÜLKENİN VE MİLLETİN KADERİ ÜZERİNE KUMAR OYNUYORLAR"

Kendimizin oyunu kullanması yeterli değil, akraba eşimizden dostumuzdan en az 1 kişiyi daha ikna edip destek almanız şart. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda Tekirdağ'da eşi benzerine rastlanmadık neticeye ulaşırız. Hayatta her hatanın bir bedeli vardır. Sandıktaki hatanın bedelini kendimizle çocuklarında ödeyeceğini unutmamalıyız. Karşımızdaki kumar masasının halini görüyorsunuz. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerle beraberler. Güvenliğimiz terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Eserleri yıkma, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Kaç tane iseler bir araya gelmiş ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar.

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"14 MAYIS TÜM TÜRKİYE'DE DÖNÜM NOKTASI"

Bay Bay Kemal bu teröristlerle beraber yürüyor. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermemiz lazım. 15 Temmuz gecesi bunlar beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Gece saat 11'de Kılıçdaroğlu havalimanına iniyor Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Bu da kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor. Bay Bay Kemal Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir şeye adım atamazsın. Haberim olsaydı ben de beklerdim diyor. On binlerce insan bekliyor, tankların arasından sıyrılarak gittin. Bunlar böyle hain. İşte onun için 14 Mayıs tüm Türkiye'de dönüm noktası. Kandil'i gördünüz, temsilcilerini gördünüz. Kandil'dekinin imanı, ezanı var mı? Bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? O annelerin gözyaşları Bay Bay Kemal ne olacak?

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler Haberi görüntüle

Bütün bunların hesabı 14 Mayıs'ta sorulmalı. Bir çağrı yapmak istiyorum. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, partinizin emperyalistlerin koçbaşı yapılmasına göz mü yumacaksınız? Koalisyon masasındaki diğer partileri saymıyorum bile. Onların tabanı kalmadı. Aynı zamanda Bay Bay Kemal dışındaki adaylara oy vermeyi düşünen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizlerin kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Baharın en güzel ayı mayıstayız. Bir de yalancı bahar vardır, hava ısınmış gibi olur. Bunların vaat ettiği bahar yalancı bahar. Arkasından ülkemizin tüm kazanımlarından mahrum ederek eski koalisyonlu günlere döndürecekler. İnsanları korkutmaktan darbecilere destek olmaya kadar her yolu denediler.

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"GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÇAMUR SİYASETİYLE KAPATAMAZLAR"

21 yıldır ülkemizde istikrar ve güven iklimi tesis etmek için verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Hepsi ağız birliği yapmışlar, bahane üretiyorlar. Neden korkuyorlar? Neyi gizlemeye çalışıyorlar biz de merak ediyoruz. Ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. FETÖ'cü taktiklerle tavizi örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamur siyasetiyle kapatamazlar. Hayata geçirdiğimiz projeleri engelleyenler ağızlarına yakışmayan sözlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar zaten yapılmış projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay bay kemal ve arkadaşlarını yapılan işleri görmeye davet ediyorum.

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Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Bay Bay Kemal'in hayalleri bırakın bizim vizyonumuza, yaptıklarımıza bile yetişemez. Türkiye Yüzyılı ile bu atılımları beraberce sonuca ulaştıracağız. 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Tekirdağ böyle diyorsa inşallah 14 Mayıs'ta bu iş tamamdır. Biz Türkiye'yi belirli bölgeleriyle değil, 81 vilayetin tamamıyla büyüttük. Tekirdağ'a 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.