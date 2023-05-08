Tüm gözler Türkiye'de... Seçime günler kala dikkat çeken Erdoğan analizi

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan dünya basını Büyük İstanbul Mitingini sayfalarına taşıdı.

Erdoğan'ın sözleri İngiltere'den ABD'ye, Yunanistan'dan Fransa pek çok ülkede manşet oldu.

Seçime sayılı günler kala Hindistan merkezli First Post'tan dikkat çeken bir Erdoğan analizi geldi.

'Başbakan olarak seçilen ve ardından özel bir anayasa altında çok güçlü bir cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, nesiller boyu Türkiye'nin en önemli lideri oldu' diyen First Post 'Recep Tayyip Erdoğan'ın temel özellikleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Erdoğan'ın gençliğinde futbol oynadığını hatırlatan gazete Erdoğan'ı 'yetenekli bir hatip' olarak tanımladı.

Haberde Erdoğan'ın seçim kaybetmemesine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi;

'Sahnede canlanan usta bir kampanyacı olan Erdoğan, meydan okumadan zevk alan ve hiçbir ulusal seçimi asla kaybetmemekle övünen yetenekli bir konuşmacıdır'

Erdoğan'ın bölgesel ve küresel konulardaki rolüne de değinen gazete 'Türk lider, Türkiye'nin Karadeniz'in güney kıyılarını ve Akdeniz'in kuzey kıyılarını koruyan Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumunu diplomatik avantaj sağlamak için kullandı' dedi.

Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolü üstlendiğini belirten gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Erdoğan Vladimir Putin'e ve Rusya'nın geniş enerji kaynaklarına açık erişimi olan birkaç Dünya liderinden biri oldu.'

Erdoğan'ın tahıl krizinin çözülmesinde oynadığı role de dikkat çeken gazete 'Ukrayna'nın tahıl ihracatını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya arabuluculuk yaptığı için uluslararası takdir topladı' dedi.