Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmenimizin yarısı deprem bölgesinde görev alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarışlar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk.

ATANAN ÖĞRETMENLERİN YARISI DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALACAK

Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

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Sizlerin gayreti ile bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 319 bini 1 sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Depremde vefat eden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu vesile ile bölücü örgütün katlettiği şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Asla ve asla unutmayacağız. Gabar'da keşfettiğimiz petrol kuyusuna şehit öğretmenimizin Aybüke Yalçın'ın ismini verdik.

Gencecik yaşındayken bizden koparılan şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını tamamen kurutacağız. Siz öğretmenlerimizin çabası ile başaracağız. Cehalet karanlığını yok edeceğiz. Sapkın akımlar, fanatik akımlara izin vermeyeceğiz. Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklara sahip çıkacağız. Görece geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin başına alacağız dedik. Bu sözümüze sadık kaldık.

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EĞİTİM BÜTÇESİ 651 MİLYARA YÜKSELTİLDİ

Eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek OECD sayısını yakaladık. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'den 90'a yükselttik. Atıl kalan köy okullarımızı tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz.

Tam 60 yıldır gündeme getirilen öğretmen meslek kanunu hayata getirerek öğretmenlerimize mali haklar tanıdık. Baş öğretmen ve uzman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı eğitim yüzyılına dönüştüreceğiz.

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Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise şu açıklamalarda bulundu:

Son 20 yılın tek seferde en yüksek ataması olan 45 bin öğretmen atama törenine hoş geldiniz.

Kahpe terör saldırılarında hayatını kaybeden vefakar cefakar şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

DEPREMDE BİN ÖĞRETMENİMİZİ KAYBETTİK

6 Şubat'ta hiç yaşamadığımız bir depremle yüzleştik, 50 binin üzerinde canımızı yitirdik. Kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Bine yakın öğretmenimizi kaybettik. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Eğitimde devrimse dönüşümün olduğu döneme tanıklık ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3 koldan eğitim alanında atılımlarda bulundu Türkiye. 300 binler civarında olan derslik sayısı 900 binlere ulaştı. Başörtüsü yasağı ile bu ülkenin evlatlarına eğitim yasaklanmıştı. İmam hatip ve meslek liselerini mahvetmek için 12 yıl yürürlükte kalan katsayısı uygulaması vardı. Bugün imam hatip mezunu cumhurbaşkanımız var. 2012 yılında katsayı uygulaması kaldırıldı. İmam hatip dışına giden çocuklarımızın Kuran-ı Kerim, peygamber efendimizin hayatı gibi görmek istediği dersler ilk kez seçmeli ders olarak konuldu. Müfredatlar toplumsal değerlerimize göre güncellendi.. Mesleki eğitim öncesinden daha iyi duruma geldi. Ücretsiz kitaplar 20 yıldan beri çocuklarımızın masasına konuyor. 4 milyar kitap buradan Hakkari’ye yol olur. Eğitim sistemimizde 5 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyor. 1 buçuk milyon öğrenci ücretsiz yemek yerken 5 milyona çıkardık. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu kadar sosyal refleksleri güçlü olan ülke dünyada nadir vardır.

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21 yıldan bu yana yürütülen bu politikaların bugünkü maliyeti tam 525 milyar TL. Bu sürecin iki kazanını var, birincisi garibanlar, mazlumlar ikincisi kız çocuklarımız. Kız çocuklarımızın son 20 yılda eğitime ulaşım sorunu çözülmüştür. 2000’li yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 99’lara çıkmıştır. Bu devasa sistem emin adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecektir.

Son 21 yıldaki bu eğitim yatırımları olmasa Türkiye’nin ikinci yüzyılına umutla bakamazdık.