Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a 3. tünel müjdesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde İstanbullulara, İstanbul'a 3. tünel müjdesini verdi.

"Büyük İstanbul tüneli projemizi hayata geçiriyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ulaştırmada, 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 794 kilometreye çıkardık. İstanbul İzmir Otoyolu’nu, kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamlayıp hizmete sunduk mu? Eskiden 7 buçuk saatte İstanbul İzmir’e gidiliyordu. Şimdi 3 saatte. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü Avrasya Tüneli’ni hizmete aldık mı? İstanbul’un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray’ı yaptık mı? Asya ve Avrupa’yı denizin altından birleştirdik. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje Marmaray ve Avrasya’dan sonra Boğaz’ın altından geçecek 3’üncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli’yle günde 6 buçuk milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız. İstanbul’a 1994 yılında belediye başkanı olduğumda 17 kilometre hafif raylı sistem vardı, metro hattı ise yoktu. İktidarlarımız ve belediyelerimiz dönemlerinde toplam 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattını güzel İstanbul’umuza kazandırdık.