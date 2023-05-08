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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı: Onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#14 Mayıs#Secim2023
Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı: Onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili paylaşım yaptı. Mitinge 1.7 milyon kişinin katıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

14 Mayıs’a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle “TÜRKİYE BİZE EMANET” dedik.

Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik.

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Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdi.

Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş’un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi. Vecihi Bey’e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz.

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"TEKNOFEST'İN ÖNÜ KESİLMEK İSTENİYOR"

Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor.

Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı: Onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz

Atatürk Havalimanı’nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır.

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"ONLARIN BU KÂBUSLARINI HİÇ BİTİRMEYECEĞİZ"

Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar.

İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz.

Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz.

Dün sevgileriyle, coşkularıyla, kadirşinaslıklarıyla, azimleri ve idareleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

EMİNE ERDOĞAN'DAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, 'Sadece Asya ile Avrupa'ya değil, gönüllere de köprü olan İstanbul! Muhteşemdin İstanbul!' ifadelerini kullandı.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı: Onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#14 Mayıs#Secim2023

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