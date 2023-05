Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Gereken cevabı siz vereceksiniz

Haberin Devamı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'da doğduk, İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık, başbakanlığa yürüdük, cumhurbaşkanlığı yaptık ve bu yürüyüşü beraber yaptık. İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Resmi rakam 1 milyon 700 bin (Atatürk Havalimanı'ndaki katılım).

İstanbul'u doğumdan bu yana aşkla sevdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından, orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değil; İstanbul aynı zamanda Türkiye'dir. Balkanlar'dan Kafkas'a dört bir taraftan kardeşlerimizin şehridir. Yerle gök arasında nerede yaşamak istersin diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.

Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Herkesi kucaklayıp bağrına basan bir şehir burası. İstanbul'un bu farklılığı bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.

Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz.

TEKNOFEST'İ GÖMMEK İSTİYORLAR

Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak, ülkemizi ayağa kaldıracağız.

İSTANBUL EVET DERSE BU İŞ BİTER

15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'tamam' derseniz bu iş bitmiştir.

AVRUPA DERGİLERİ BURAYI İZLİYOR

Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz

Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. 14 Mayıs'ta bu ülkenin, bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz?

Gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar milletimizin sevgisine şahit olduk. Ne diyor şair, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Şimdi ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de koşacaksınız.

HER HİZMETE TAKOZ KOYUYORLAR

Bizim İBB Başkanlığı'ndan beri bir prensibimiz var, söylediğimiz her şeyi yapıyor yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz.

Tek tek anlatsak günlerce bitmeyecek eser ve hizmetle ülkemizi büyüttük. Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. Bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar neler. Bu şehri sahip olduğu altyapı ve üstyapı zenginlikleri ile bütünleştirerek gıpta ile bakılan şehir haline getirdik. Haliç'in tüm dip çamurlarını pompa sistemi ile naklettik. Sütlüce'de şimdi kongrelerimizi yapıyoruz. Boğaz'ın suyunu tünel sistemi ile Haliç'e bağladık. Haliç'teki su temizlendi.

İSTANBUL'UN BAŞINA BİR İŞ GELSE YA BODRUM'DA

Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. İstanbul'un başına bir şey geldiğinde de gittiği yer belli ya bodrum ya yurt dışı. Buna Kılıçdaroğlu talimat vermiş çık gez diye. Ya Ekrem sen Trabzonlusun İstanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne işin var. İstanbul çok çekti yeter.

DOLMABAHÇE'DEKİ CAMİYE BİRA ŞİŞELERİ İLE GİRDİLER

Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar, ama bedelini ödediler. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?

AMERİKA'DA KİMLERLE GÖRÜŞTÜN AÇIKLA

Amerika'da kimlerle görüştün bay bay Kemal açıklasana. 21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk. Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik.

SIKINTILARI BİLİYORUZ

Ülkemizdeki sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz. Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Seçim beyannamemizde yüzlerce binlerce başlıkta ifade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz.

14 Mayıs'ı milat yapmaya hazır mıyız. Eserlerimizle, her şeyimizle bu yoldayız. Bizde laf yok, icraat var. Emniyetten bilgileri alıyorum. Hala gelmeye çalışan vatandaşlarımız var. Atatürk Havalimanı yetmiyor.

Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık.

Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmadık. Biz çareyi küresel tefecilerden borç dilenmede değil ülkemizin kendi insanında arıyoruz.

Davos'a gittiğimizde IMF başkanına "siz alacağınızı bizden tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. O zaman Türkiye'nin siyasetine karışmak size düşmez, Türkiye'yi ben yönetiyorum" dedim.

FAİZİ DÜŞÜREREK YATIRIMCI GELMESİNİ İSTİYORUZ

Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın. Açılan her yeni tesis istihdam olarak, ihracat olarak bizim kazanç hanemize yazılıyor.

ASGARİ ÜCRETİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

LGBT'CİLERİ SANDIĞA GÖMMEYE VAR MISINIZ?

Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar kapalı kapılar ardında görüşüyor. Tabanlarının hassasiyetini umursamıyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığına eminim.

Ardı ardına verdiğimiz müjdelerin he biri gençlerimizin geleceğine yakılmış bir ışıktır. Kuracağımız aile bankası ile ev hanımlarımızın emekliliğini sağlayacağız.

"AMACIMIZ 5 YILDA 1.5 MİLYON YAPIYI İSTANBUL'DA DÖNÜŞTÜRMEK"

Aslında bu liste daha uzun. Gençlerimize diyeceğim şudur: gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılını beraber kuralım. Gelin bu güne kadar ülkemize sağladığımız kazanımların içine doğan sizlerle Türkiye Yüzyıl'ında sizlerle beraber gerçekleştirelim. Ama bunun için 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihini doğru taraftan kullanması lazım. İstanbul tamama diyorsa Allahlın izniyle bu iş bitmiştir. Kardeşlerim her vesileyle tekrar tekrar altını çizdiğim gibi biz eserleriyle yatırımlarıyla konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik. Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı. Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 1854 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık. Çam Sakura'dan memnun musunuz? Bakın durmuyoruz. Eğitim sağlık... Göreve geldiğimizde sıraların üzerinde tekstil kağıdıyla hazırlanmış kitaplarla okuduk. İstedik ki bizim çocuklarımız böyle okumasın. Ve Sancaktepe Şehir Hastanemiz ihalesini yaptık. TOKİ vasıtasıyla 204 bin konutu hak sahibine teslim ettik. İlk evim ve İlk Arsam'da 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız. Amacımız 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek. Şehrin bina ve insan yoğunluğu çok fazla olan yerleri rahatlatacağız. 300 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz.

İSTANBUL'A 3. TÜP TÜNEL MÜJDESİ

En büyük millet bahçemiz burası olacak. Bölünmüş yol mesafemizi 794 km çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete sunduk mu. İzmir'e şimdi 3 buçuk saatte gidiliyor. Nereden nereye... Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray yaptık mı? Şimdi de Büyük İstanbul Tüp Tünelini hayata geçiriyoruz. Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız.

"BİZ İSTANBUL'A HİZMETİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

İktidarlarımızın belediyeleri döneminde metro hatlarını insanlarımıza kazandırdık. Yönetimin değişti zamanda 135 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattının inşasına başlamıştık. Yeni belediye yönetimi bir metre dahi yeni metro hattına başlamadı. Bu belediye ne iş yapar. Sabiha Gökçen Havalimanı geçtiğimiz yıl hizmete vermiştik. Bugün İstanbul genelinde inşası süren raylı sistemlerin 56 km Bakanlığımızca yürütülüyor. Biz İstanbul'a hizmeti kesintisiz sürdürmeye hazırız. Gebze Yavuz Sultan Selim köprüsü Halkalı hattı ihale aşamasına geldi. Bir de havalimanı meselesi var. İstanbul Havalimanı yolcu trafiği 60 milyonu buldu. Bu sayıyı etap etap 120 milyona çıkarıyoruz. Yeni Atatürk Kültür merkezi binası inşa ederek abidevi bir eser ortaya çıkardık. Rami Kışlasını bir kültür merkezi haline getirdik. Ayasofya'yı yeniden cami yaparak Fatih'in mirasına sahip çıktık. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi yine İstanbul olacak. Haftaya pazar günü ne diyecek? Ben size güveniyorum, sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Biz milliyiz, bunlara vatanımızı böldürmeyeceğimizi biliyorum.

BALKON KONUŞMASI İSTANBUL'DA

Biz İstanbul'u çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta balkon konuşmasını İstanbul'da beraber yapacağız. Tamam? Durmak yok yola devam! Allah sizlerden razı olsun. Canım sizlere feda.