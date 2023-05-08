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Büyük İstanbul Mitingi dünyada manşet: Erdoğan'dan güç gösterisi

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Büyük İstanbul Mitingi dünyada manşet: Erdoğandan güç gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleşti. Resmi rakamlara göre mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı miting dış basında geniş yer buldu.

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Türkiye seçim için geri sayıma geçti...

Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleşti.

Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok semtinden insanlar miting alanına geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin geldiğini açıkladı.

Büyük İstanbul Mitingi dünyada manşet: Erdoğandan güç gösterisi

Büyük İstanbul Mitingi dış basında da geniş yer buldu.

France 24 bu gelişmeyi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güç gösterisi mitingi düzenledi: Kazanacağız' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Erdoğan, Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bir güç gösterisi mitingi için topladığı taraftar denizine seslendi' denildi.

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Proto Thema 'İstanbul'da miting yapan Türkiye cumhurbaşkanı, ana rakibini teröristlerle çalışmakla suçladı' dedi.

Büyük İstanbul Mitingi dünyada manşet: Erdoğandan güç gösterisi

Erdoğan'ın İstanbul'da yüzbinlerce destekçisine seslendiğini belirten Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan, 14 Mayıs seçimi öncesinde şimdiye kadarki en büyük kampanya mitinginde muhalefet lideri ve ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarhoş olarak nitelendirdi.'

İngiltere merkezli Middle East Eye 'Erdoğan seçimden bir hafta önce rakiplerine karşı söylemini yükseltirken, Pazar günü İstanbul'da düzenlenen bir mitingde muhalefeti LGBT yanlısı olmakla suçladı' dedi.

Büyük İstanbul Mitingi dünyada manşet: Erdoğandan güç gösterisi

Erdoğan'ın sözlerine geniş yer veren In.gr yüksek katılıma dikkat çekti.

Bir gün önce muhalefetin de İstanbul'da miting düzenlendiğini hatırlatan In.gr, Erdoğan'ın mitingine katılımın çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Euronews 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarına kavgaya hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde 'Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü dönemini ve partisinin iktidarını güvence altına almak için elinden geleni yapıyor' ifadesine yer verildi.

Büyük İstanbul Mitingi dünyada manşet: Erdoğandan güç gösterisi

ABD merkezli haftalık dergi Baron's' internet edisyonunda yer alan haberinde 'Erdoğan İstanbul'daki Güç Gösterisi Mitingine Öncülük Ediyor' başlığını tercih etti.

'Kitleler, İstanbul'un eski Atatürk Havalimanı'nın asfaltında omuz omuza toplandı' diyen ABD'li dergi haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına da geniş yer ayırdı.

Yunan Newsbomb Erdoğan'ın seçime bir hafta kala Erdoğan'ın şimdiye kadarki en büyük mitingini düzenlediğini yazdı.

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#Seçim#Türkiye#Dünya

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