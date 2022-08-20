Son dakika... Can kurtarmak için oradaydılar! Gaziantep'teki zincirleme kazada 16 kişi hayatını kaybetti

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Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede biryolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.

VALİ AÇIKLADI: CAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 gazeteci ve 7 yolcu olmak üzere toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Gül, kazaya ilişkin "Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başsavcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

YARDIM ETMEK İÇİN DURMUŞLARDI

Kazada hayatını kaybeden İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammet Abdülkadir Esen - Umut Yakup Tanrıöver

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

NTV yayınına katılan İHA Muhabiri Said Vakkas, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman konuşmakta güçlük çeken Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor" dedi ve kazayla ilgili şunları söyledi:

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"Çok kötü durum. Burası savaş alanı gibi. Kaza için gelmiştik biz basın mensubu olarak. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 15 vatandaşımızı kaybettik."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada, yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, SAKOM’u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM İletişim Numarası : 0506 801 81 81" denildi.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada, yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, SAKOM’u arayarak bilgi alabilirler.



📞SAKOM İletişim Numarası : 0506 801 81 81 — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) August 20, 2022

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Gaziantep'teki feci kazanın ardından siyasi isimler başsağlığı mesajları paylaştı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb’im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duydum. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Gaziantep’teki trafik kazasında ne yazık ki aralarında itfaiye, sağlık çalışanları ve gazetecilerin de olduğu 15 vatandaşımızın vefat haberini aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılara da acil şifa diliyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle.

Emine Erdoğan: Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.