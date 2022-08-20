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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Sandıklı#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 09:05

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır, 30 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında meydana geldi. Yalova’dan Antalya’ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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#Afyonkarahisar#Sandıklı#Yolcu Otobüsü

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