Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybetmişti! İHA muhabirinin paylaşımları yürek burktu

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Gaziantep’te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

İHA MUHABİRİ MUHAMMED ABDULKADİR ESEN'İN PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

YARDIM ETMEK İÇİN DURMUŞLARDI

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Kazada hayatını kaybeden İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi.

YARALI KURTULAN KAMERAMAN O ANLARI ANLATTI

16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bekir Özdemir, Nizip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu sırada kazaya ilişkin yaşananları anlatan Özdemir, “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Yolcu otobüsünün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

OTOYOL TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikametinin 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açıldığını duyurdu.

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BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ‘Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Bayrampaşa ilçe teşkilatının programına katıldı. Bakan Bozdağ, program sonrasında Gaziantep Nizip’tek meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"KAZAYLA İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT BAŞLADI"

Kazayla ilgili adli tahkikatın başladığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Gaziantep Nizip arasında meydana gelen trafik kazalarında maalesef pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, bazı vatandaşlarımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Nizip cumhuriyet başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı. Adli tahkikat olayı bütün yönleriyle hem araştıracak, hem sonuçlandırarak hem de aydınlatacaktır. Ancak bu tahkikat giden canlarımızı yerine getirmeyecektir” dedi.

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Kazada hayatını kaybeden sağlık, itfaiye ve İHA Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver’le ilgili konuşan Bakan Bozdağ, “Tabi kaza yerine giderken görev yapan sağlık çalışanlarımız hayatını kaybetti. Aynı şekilde itfaiye çalışanlarımızdan hayatını kaybedenler, yaralananlar olduğu gibi. Basın mensuplarımızdan da hayatını kaybedenler oldu. İHA Muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver’de onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. İhlas ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim bir daha böylesi felaketlerle ülkemizi karşı karşıya bırakmasın inşallah” diye konuştu.