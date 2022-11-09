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Son dakika: Bursa'da yangÄ±n faciasÄ±! Vali acÄ± haberi duyurdu: 8'i çocuk, 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#YangÄ±n#Bursa#Bina
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 09, 2022 01:15

Son dakika haberi... Bursa'da soba kaynaklÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±nda 8'i Ã§ocuk 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin kaldÄ±ÄŸÄ± apartmanda sobadan kaynaklÄ± yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nda 8'i Ã§ocuk 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Bursa ValisiÂ Yakup Canbolat yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Maalesef tablo Ã¼zÃ¼cÃ¼. 9 ceset var. 8'i Ã§ocuk 1'i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2'sinin akraba olduÄŸunu tespit ettik" ifadelerini kullandÄ±.

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YangÄ±n 23.30 sÄ±ralarÄ±nda DeÄŸirmenÃ¶nÃ¼ Mahallesinde meydana geldi. YangÄ±nda 8'i Ã§ocuk, 9 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ã‡ocuklardan ikisinin anneye, altÄ±sÄ±nÄ±n kardeÅŸine ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Son dakika: Bursada yangÄ±n faciasÄ± Vali acÄ± haberi duyurdu: 8i Ã§ocuk, 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti


VALÄ° CANBOLAT: MAALESEF TABLO Ã‡OK ÃœZÃœCÃœ

YangÄ±na iliÅŸkin ilk bilgileri paylaÅŸan Bursa ValisiÂ Yakup Canbolat, "AcÄ± bir olay yaÅŸÄ±yoruz. 4 katlÄ± binanÄ±n ilk katÄ±nda 23.52 gibi YangÄ±n olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Maalesef tablo Ã¼zÃ¼cÃ¼. 9 ceset var. 8'i Ã§ocuk 1'i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2'sinin akraba olduÄŸunu tespit ettik. Suriye kÃ¶kenli insanÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Ãœst katta oturan Suriye uyruklu bir aile de dumandan etkilenmiÅŸ, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n yaÅŸÄ± 3 ile 10 arasÄ±nda. Ã–n tespitler sobadan kaynaklÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor. SavcÄ±larÄ±mÄ±z bÃ¶lgeye intikal ediyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â 


BAÅžKAN YILMAZ: BÄ°R ANNEMÄ°Z, ALTI YAVRUMUZ VE Ä°KÄ° YEÄžENÄ° VEFAT ETTÄ°

YÄ±ldÄ±rÄ±m Belediye BaÅŸkanÄ± Oktay YÄ±lmaz, yangÄ±n faciasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± binada iki ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Elem verici bir olay. Hele ki Ã§ocuklarÄ±n olmasÄ± bu acÄ±yÄ± daha da artÄ±rÄ±yor. Bir annemiz, altÄ± yavrusu ve iki yeÄŸeni vefat etti. Ãœst kattaki komÅŸular da dumandan etkilenmiÅŸ, onlarÄ±n durumlarÄ± ÅŸu an iyi. Hastanede tedavileri sÃ¼rÃ¼yor" dedi.Â

Son dakika: Bursada yangÄ±n faciasÄ± Vali acÄ± haberi duyurdu: 8i Ã§ocuk, 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#YangÄ±n#Bursa#Bina

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