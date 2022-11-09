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YangÄ±n 23.30 sÄ±ralarÄ±nda DeÄŸirmenÃ¶nÃ¼ Mahallesinde meydana geldi. YangÄ±nda 8'i Ã§ocuk, 9 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ã‡ocuklardan ikisinin anneye, altÄ±sÄ±nÄ±n kardeÅŸine ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.





YangÄ±na iliÅŸkin ilk bilgileri paylaÅŸan Bursa ValisiÂ Yakup Canbolat, "AcÄ± bir olay yaÅŸÄ±yoruz. 4 katlÄ± binanÄ±n ilk katÄ±nda 23.52 gibi YangÄ±n olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Maalesef tablo Ã¼zÃ¼cÃ¼. 9 ceset var. 8'i Ã§ocuk 1'i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2'sinin akraba olduÄŸunu tespit ettik. Suriye kÃ¶kenli insanÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Ãœst katta oturan Suriye uyruklu bir aile de dumandan etkilenmiÅŸ, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n yaÅŸÄ± 3 ile 10 arasÄ±nda. Ã–n tespitler sobadan kaynaklÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor. SavcÄ±larÄ±mÄ±z bÃ¶lgeye intikal ediyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â





BAÅžKAN YILMAZ: BÄ°R ANNEMÄ°Z, ALTI YAVRUMUZ VE Ä°KÄ° YEÄžENÄ° VEFAT ETTÄ°



YÄ±ldÄ±rÄ±m Belediye BaÅŸkanÄ± Oktay YÄ±lmaz, yangÄ±n faciasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± binada iki ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Elem verici bir olay. Hele ki Ã§ocuklarÄ±n olmasÄ± bu acÄ±yÄ± daha da artÄ±rÄ±yor. Bir annemiz, altÄ± yavrusu ve iki yeÄŸeni vefat etti. Ãœst kattaki komÅŸular da dumandan etkilenmiÅŸ, onlarÄ±n durumlarÄ± ÅŸu an iyi. Hastanede tedavileri sÃ¼rÃ¼yor" dedi.Â