Son dakika: ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi... Biden'a soğuk duş!

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ABD’nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun da 100 sandalyesinin 35'i için yapılacak ara seçimlerde ilk sonuçlar geldi.

Uluslararası haber ajansı AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk verilere göre, ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.

Oy verme işlemi sürerken gelen ilk sonuçlar Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçi Parti'ye kaptırdığını işaret ediyor.

ABD'de halk her 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor.

Cumhuriyetçiler ayrıca seçim bölgelerindeki değişiklik nedeniyle boş kalan bir koltuğu daha kazandı.

Temsilciler Meclisi’nde 212 koltuğa sahip Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçmesi için 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

Edison Research'ün tahminlerine göre, şimdiye kadar Cumhuriyetçiler Meclis'te daha önce Demokratlar tarafından tutulan beş sandalye aldı.

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CBS: CUMHURİYETÇİLER KONTROLÜ ALIYOR

Amerikan CBS kanalının oy dağılımı üzerinden yaptığı öngörüye göre ise Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü alacak.

Bu da Demokratların çoğunluğu kaybetmeye yakın olduğuna işaret ediyor. Seçimleri ABD basınının yanı sıra dünya da yakından izliyor.

Cumhuriyetçi Parti'den Senato için aday olan Mehmet Öz seçimden önceki son konuşmasını yapıyor...

İngiliz basını Biden'ın 'zorlu bir geceyle karşı karşıya kaldığını' yazarken pek çok gazete Demokratların çoğunluğu kaybettiği senaryoyu sayfalarına taşıdı.

Bu senaryonun gerçekleşmesi yani Demokratların çoğunluğu kaybetmesi durumunda Başkan Biden'ı zor bir 2 sene bekliyor.

SONUÇLAR TRUMP'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Sonuçlar kampanya dönemine ağırlık koyan eski başkan Donald Trump’ın yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele almak için ise Cumhuriyetçilerin 9 sandalye kazanması lazım.

SENATO SEÇİMLERİ BAŞA BAŞ GİDİYOR

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Senato seçimleri ise halen başa baş gidiyor. Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada eyaletlerindeki kilit koltuklar Senato’daki çoğunluğun kimde olacağını gösterecek.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğunun hangi partide olacağını Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçların belirlemesi bekleniyor.

Pennsylvania’da Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz ile Demokrat aday John Fetterman arasındaki oy farkı çok az.

Georgia’daki oy farkı da 6 Aralık’ta seçimin yenilenmesine yol açabilecek kadar birbirine yakın.

MEHMET ÖZ AZ FARKLA GERİDE

Kritik eyalet Pennsylvania'dan Senato için yarışan Dr. Mehmet Öz, halihazırda Demokrat rakibi John Fetterman'ın az farkla gerisinde. Fetterman oyların yüzde 49,4'ini, Dr. Öz ise yüzde 48,1'sini almış durumda.

ÖZ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gelen ilk sonuçların ardından sessizliğini Öz, 'Tüm oylar sayıldığında, bu yarışı kazanacağımıza inanıyoruz' dedi.

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'Bütün gece farkı kapattık' diyen Öz daha sayılacak çok oy olduğunun altını çizdi.

ABD ara seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar şöyle...

Florida Valisi Ron DeSantis, bir zafer konuşması yaptı ve zaferini ilan etti.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da Florida koltuğuna oturdu

Demokrat Maxwell Alejandro Frost, Kongre'de koltuk kazandı.

CNN'in seçim tahminine göre Cumhuriyetçi Markwayne Mullin, neredeyse 100 yıl sonra Oklahoma'dan seçilen ilk Kızılderili senatörü olacak.

Eski Başkan Trump'ın 2024'te aday olmak istediği biliniyor...

TRUMP ZAFER İLAN ETTİ

İlk sonuçların ardından Florida’daki evinde bir kutlama partisinde konuşan Trump, desteklediği adayların büyük bir başarı kazandığını söyledi.

Medyanın başarısızlığını umduğunu savunan Trump, destek verdiği 330 adaydan, 224’ünün kazanmasının beklendiğini iddia etti.

VALİYİ UYARDI: ADAY OLMA!

Öte yandan Eski ABD Başkanı Donald Trump, ismi 2024 adaylığı için geçen Florida Valisi Ron DeSantis’in olası adaylığının Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vereceğini savundu.

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Sonuçlar kampanya dönemine ağırlık koyan eski başkan Donald Trump’ın yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.

ABD'de Cumhuriyetçi yanlısı yayın politikası ile bilinen Fox Televizyonu’na konuşan Trump, “Bence hata yapar. Bu parti tabanının hoşuna gitmez” dedi.

Trump daha sonra detay ortaya koymadan DeSantis hakkında elinde hoş olmayan bilgiler olduğunu öne sürdü.

Florida Valisi DeSantis ise, ara seçim zaferi sonrası yaptığı konuşmada adaylıkla ilgili bir sinyal vermedi.

76 yaşındaki Trump, 2024 adaylık yarışı konusunda 15 Kasım’da kararını duyuracağını söylemişti.