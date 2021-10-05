Son dakika... BioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Facebooka erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaFacebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddia#Sosyal Medya
TOGGun CEOsu çarpıcı raporu açıkladı Sapasağlam ilerliyorTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyor#TOGG
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndüInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü#Sosyal Medya
Dünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldıDünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldı!#Facebook
Beyaz Saraydan Facebook muhbirinin açıklamalarının ardından önemli adımBeyaz Saray'dan 'Facebook muhbirinin' açıklamalarının ardından önemli adım!#Sosyal Medya
Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklamaÜmraniye'de ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilik'ten açıklama#Ümraniye
Tablo geldi Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü müTablo geldi! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü mü?#Koronavirüs
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilirLiderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
ABD onaylamıştı... ABden yeşil ışık geldi Koronavirüste üçündü doz hamlesiABD onaylamıştı... AB'den yeşil ışık geldi! Koronavirüste üçündü doz hamlesi#Koronavirüs
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... BioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?

#Koronavirüs#Aşı#Üçüncü Doz
Son dakika... BioNTech’te 3’üncü doz kararı Kimlere ne zaman yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3’üncü dozu Bilim Kurulu gündemine aldı. Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Bakanlık, önümüzdeki günlerde yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde 3’üncü doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını açıklayacak.

Haberin Devamı

İlk olarak İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi nedeniyle 3’üncü doz aşı yapma kararı almıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nde yapılan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği bildirildi.

2 doz BioNTech sonrası 3üncü doz zamanı geldi mi

İlgili Haber:2 doz BioNTech sonrası 3'üncü doz zamanı geldi mi?

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Konuyla ilgili Türkiye’de de çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı’nca Bilim Kurulu gündemine alınan “BioNTech’lilere 3’üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı” milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

BAKAN KOCA 'KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR' DEMİŞTİ

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:

Dikkat çeken 3. doz araştırması 10 kat daha fazla antikor

İlgili Haber:Dikkat çeken 3. doz araştırması! 10 kat daha fazla antikor

“Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3’ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3’üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor.”

ANTİKOR NE OLMALI

Hürriyet’e açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi: “Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3’üncü doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor.

İşte hatırlatma dozu planı

İlgili Haber:İşte 'hatırlatma' dozu planı

mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. COVID’e karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3’üncü doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3’üncü doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır.”

Haberin Devamı

AVRUPA İLAÇ AJANSI’NDAN ÜÇÜNCÜ DOZA ONAY

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılmasına onay verdi. Ajans’tan yapılan açıklamada, “bağışıklığı yükseltme” amacıyla, 18 yaşından büyük herkese üçüncü dozun uygulanması tavsiye edildi. Kararın, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra yapılan destekleyici dozun bağışıklık düzeyini yükselttiğine dair verilere dayanılarak alındığı belirtildi. Üçüncü doz BioNTech aşısının ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılması tavsiye edildi. Kararda ayrıca, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilere ikinci dozdan en az 28 gün sonra ekstra bir doz Pfizer veya Moderna COVID-19 aşısı vurulabileceği de kaydedildi. Ajans, üçüncü dozun bilinen hiçbir yan etkisi olmadığını da vurguladı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, üçüncü doz COVID-19 aşılarıyla ilgili kendi politikalarını uyguluyor. Kararın, üçüncü dozun AB genelinde yaygınlaşmasının önünü açması bekleniyor.

İlgili Haberler:

Facebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyorInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Üçüncü Doz