Dikkat çeken 3. doz araştırması! 10 kat daha fazla antikor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Sheba Hastanesinin ikinci ve üçüncü doz aşı sonrası vücuttaki antikor seviyesine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

10 KAT DAHA FAZLA ANTİKOR



Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi. Hastane, sonuçları dikkatli bir şekilde ele aldığını ve önümüzdeki aylarda antikor seviyelerini gözlemlemeye devam edeceğini açıkladı

3. DOZ OLANLARIN SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 54 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 563 bin kişiye ikinci, 2 milyon 966 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

4. DOZA HAZIRLIK

İsrail’de, yeni varyantlarla savaşmak için dördüncü Kovid aşısı yapılmasının planlandığı açıklandı. Ülkede, 2021'in sonlarında veya 2022'nin başlarında özel olarak uyarlanmış aşıların dördüncü doz olarak uygulanmasının beklendiği bildirildi

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

İngiltere,ABD, İtalya ve Japonya gibi bir çok ülke 3. doz aşı hazırlıklarına başlarken konuya ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Bu haftanın başlarında, önde gelen 18 bilim insanı ve iki FDA yetkilisi, genel popülasyona üçüncü doz verilmesine şu anda ihtiyaç olmadığını iddia etmişti.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de ise ikinci BioNTech’i 5-6 ay önce olanların, kasımdan başlayarak ‘hatırlatma’ dozu, yani üçüncü BioNTech aşısını olması planlanıyor.Ülkemizde şu anda hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon kişi bulunuyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor