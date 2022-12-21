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Son dakika: Beştepe'de asgari ücret zirvesi başladı

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bakan Bilgin
Son dakika: Beştepede asgari ücret zirvesi başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 21:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle Beştepe'de kabul etti.

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"ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" ifadelerine yer verdi.

 

 

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#Asgari Ücret#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bakan Bilgin

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