Son dakika: Beştepe'de asgari ücret zirvesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle Beştepe'de kabul etti.

"ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" ifadelerine yer verdi.