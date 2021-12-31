Son dakika... Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı

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Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Kriterlere uyanlar, e-Nabız üzerinden randevularını alıp, istedikleri uygun hastanede koronavirüsle mücadele kapsamında hatırlatma dozu olarak Sinovac, Biontech ya da Turkovac aşılarından birini tercih edebilecek.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz Aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 131 milyon 134 bin 774'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.