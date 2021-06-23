Son dakika: Bakanlık duyurdu! Sağlık çalışanlarının istifa kısıtlaması kalkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ereceği belirtildi.

1 Temmuz'dan sonra normal mevzuata göre düzenlemeler yapılacak.

TÜRKİYE'DE 6 BİN 143 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 57 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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