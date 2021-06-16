Son dakika... MHRS sistemine giren vatandaşlar dikkat! Aşı randevularında flaş gelişme
Son dakika haberine göre, Türkiye Koronavirüsle mücadelede kritik bir aşamaya geçti. Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 aşılama ile Türkiye rekoru kırılırken, gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Öte yandan, aşı randevularıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Dün Türkiye’de 1 milyon 240 bin 311 kişiye aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, “24 saat içinde bu kadar doz aşı, önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk” mesajını paylaştı.
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SON 24 SAATTE 5 BİN 955 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.
Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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REKOR GELDİ! 1 MİLYON 240 BİN DOZ AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.
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SİNOVAC MÜJDESİ! RANDEVULAR TEKRAR AÇILDI
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar MHRS sistemine girdiğinde Sinovac aşı randevusu alabiliyor.
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GÖZLER BU TOPLANTIDA!
Öte yandan, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18:30’da açıklama yapması bekleniyor.
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BAKAN KOCA YENİ UYGULAMAYI DUYURDU
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" ifadesini kullandı.
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BU HIZLA GİDERSEK GÜZ BAŞI RAHATIZ!
Randevuların SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzerine açılmasıyla, aşılamada gaza basıldı. Önceki gün 800 bin dozun üzerinde aşı yapılarak rekor kırıldı, dün hastane önlerinde kuyruklar oldu. Uzmanlar “Böyle gidersek ayda 24 milyon doz aşı yapılır, bu da eylül başında rahat edeceğiz anlamına gelir” diyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruların ardından, SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için hastanelerin ve aile sağlık merkezlerinin yolunu tuttu. Yurt genelinde aşıya talep yoğundu, bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu.
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ENDİŞELER KIRILDI
Dün vatandaşların aşılarını olmaya gittiği Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nin başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, halkın artık aşıya daha sıcak baktığına dikkat çekti: “Şu ana kadar kentte 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86’sının birinci doz, yüzde 83’ünün ise ikinci doz aşılarını yaptık. İlk başlarda aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı. Bu endişe aşılandıkça, yan etkilerinin olmadığı görüldükçe azaldı.”
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HERKES ÇOK İSTEKLİ
Önceki gün akşamdan itibaren bütün SGK’lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyen Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, “Talebin bu kadar yoğun olması toplumumuzun aşıya ne kadar istekli olduğunu, gönüllü olduğunu ve artık bu salgından aşı ile kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. Tabii ki yoğunluklar var. Halkımıza tavsiyemiz daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarından aşı talep etmeleri. Bizim de aşı uygulamamız iki kat artmış durumda” dedi.
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50 MİLYON AŞILANIRSA...
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da bu hızla gidilirse, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa doğru yol alıyoruz. Sırası gelen vatandaşların aşı olması ve kurallara uyması ile beraber eşit hızla ancak normal yaşama doğru yol alabileceğimizi söylemek mümkün. Her şey yolunda giderse toplumun yüzde 60’ının bağışık ya da bir başka ifade ile aşılanmış olması günlük yaşama dönmek için uygun gibi görünüyor. Biz bunu daha iyi olması için yüzde 70 gibi bir rakam olarak düşünürsek, nüfusumuza göre oranlarsak, yaklaşık 56-57 milyon vatandaşımız ediyor. Hızlı bir şekilde 50 milyonun üzerinde vatandaşımız aşılandığında iyi bir noktaya doğru yol alacağımızı söylemek mümkün.”
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SIRASI GELENE RANDEVUSUZ AŞI
Dün sağlık merkezlerine ve hastanelere randevusuz giden vatandaşlara da aşıları yapıldı. Aşıları yapılanların bilgileri, e-nabız sistemine girildi.