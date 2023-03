Son dakika: Bakanlar Malatya'da... Bakan Varank: Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planını uygulamaya alıyoruz

Haberin Devamı

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



109 az hasarlı tesis bulunuyor. 246 fabrika da bu felaketi hasarsız bir şekilde atlattı. OSB ve sanayi sitesi dışındaki sanayi tesisleriyle birlikte Malatya’da toplam hasarında sanayi bölgelerine ve sanayi sitelerine baktığımızda, 600 milyon dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Zarar gören sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeni işin yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya, kobilerimize özel desteklerden bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi eylem planını devreye alıyoruz. İlk olarak yıkılan veya hasarlı durumdaki sanayi sitelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızla beraber AFAD’ın koordinasyonunda yeniden inşa sürecini başlatıyoruz. OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapılarını onarıyor, bu sanayi bölgelerinin borçlarını da 1 yıl süreyle erteliyoruz. Sanayi sitelerinde üst yapılara sağladığımız destek oranını da yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Yüzde 70’ten yüzde 100’e çıkarıyoruz.

"YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK ADIMLARI DEVREYE ALIYORUZ"



Ayrıca az orta ya da ağır hasar fark etmeksizin bölgedeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçlarını siliyoruz. Sanayicilerimizin yanı sıra, afete maruz kalan bölgedeki KOBİ'erimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Hasar gören işletmelerimizin onarılmasından yıkılan işletmelerimizin yeniden yapılmasına ya da makine alımlarına kadar pek çok konuda yeni destekler veriyoruz. Bu kapsamda depremden zarar gören imalat sanayi işletmelerine yönelik KOSGEB acil destek kredisini devreye alıyoruz. İşletmede oluşan hasara ve işletmenin büyüklüğüne göre 1 milyon liraya kadar faizsiz ilk yılı geri ödemesiz KOSGEB kredisi vereceğiz. Bölgedeki mevcut yatırımların devamını sağlarken, yeni yatırımların da önünü açacak adımları devreye alıyoruz. Bu kapsamda depremlerin yıkıma yol açtığı ilçelerimizi cazibe merkezleri destekleme programına dahil ediyoruz. Böylece buralara yapılacak tüm yatırımları en üst teşviklerimizden yani altıncı bölge teşviklerimizden faydalandıracağız. Depremden etkilenen bölgelerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresini de 3 yıl uzattık. Ayrıca ARGE ve tasarım merkezlerindeki gelir vergisi, stopaj teşviki ve SGK işveren hisse desteğini de yine yüzde 100’e çıkarıyoruz. 26 kalkınma ajansımızın tüm kaynaklarını afet bölgesindeki şehirlerimize yönlendirerek bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planını uygulamaya alıyoruz.

"DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZİ EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"



Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:



Bu elim felaket nedeniyle yitirdiğimiz tüm canlar hepimizi derinden etkiledi. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz: Battal Gazi Destanı'nın yazıldığı kadim şehrimiz Malatya'mızı depreminden etkilenen diğer illerimiz ile birlikte devlet millet el ele vererek, inşallah en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nasıl ki bugüne kadar milletçe karşılaştığımız bütün afetleri ve bütün zorlukları birlik içinde aşmayı bildiğiysek gene milletimizin iradesi, inancı ve dayanışmasıyla bunu bir kez daha başaracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Gece gündüz yorulmadan çalışarak, yıkılan tüm evleri kısa bir süre içerisinde çok daha güvenli olacak şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yatay mimariye uygun olarak tasarlanan bu yerleşim yerleri altyapısıyla okuluyla, sağlık merkeziyle, camisiyle, çarşısıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yaşam alanları olacaktır.

"EKONOMİMİZ BU FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE SAHİPTİR"

Urfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mızla yeni konut inşası ve kentsel dönüşmeli çalışmalarımızı ortaya koyduk. Urfa'ya yarayacak sonuç elde ettik. Aynı şekilde Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız oradan Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da aynı çalışmaları yapıyor ve 11 ildeki tüm bu çalışma hızlı bir şekilde inşallah neticelenmiş olacak. Bizler de gerekli finansmanı gerek Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gerekse de tüm bakanlığımıza hazine olarak sağlayacağız. Bakanlık olarak, depremin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın acil nakit taleplerini hızla karşılamak için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ve bunun için de öncelikle kira yardımını kullanmaya başladık. Hepimizi sarsan bu büyük felaketin yüreğimizi dağlayan can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçemize de ek bir maliyet getireceği malumunuzdur. Ancak attığımız adımlar sayesinde ekonomimiz bu felaketin üstesinden gelecek güce sahiptir. 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6’lık büyüme oranıyla, dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundayız.

Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT’yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. EYT’nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine Destekli KGF paketinin de, EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel ve en güçlü örneklerinden biridir. Bütçe imkanlarınızla ilave olarak şehirlerimize hızla ayağa kaldırmak amacıyla afet yeniden imar fonunu da kuruyoruz. Bu fon ile şehirlerimizin yeniden imarına yönelik kaynakları arttıracak ve depremin ekonomimiz üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutmuş olacağız.



"ÇİFTÇİLERİMİZE 18 MİLYAR LİRA HASAR ÖDEMESİ YAPILDI"



Deprem nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da, yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını da bekliyoruz. Devreye alacağımız ek önlemlerle, depremin 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasılası içerisindeki büyümesinde olumsuz etkilerinin de telafi etmiş olacağız. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp güçlenerek, yolumuza devam edeceğiz. Hükümet olarak vatandaşlarımızı, sanayicilerimizi, esnafımızı, girişimcilerimizi, ihracatçılarımızı ve çiftçilerimizi her bakımdan desteklemeyi sürdürüyoruz. Deprem nedeniyle ürünleri, işleri veya işletmeleri zarar gören tarımsal üreticimizi kullandığı hazine faiz destekli 39 milyar liralık kredi ödemelerini bir yıllığına vade farkı olmaksızın erteledik. Çiftçilerimize her bir büyükbaş hayvan için 500 TL, her bir küçükbaş hayvan içinde 50 TL yem desteğine verdik. Ayrıca büyükbaş, küçükbaş, ve kanatlı hayvanlara zarar gören yetiştiricilerimize canlı hayvan ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunan çiftçilerimize 18 milyar lira hasar ödemesi yapılmıştır.



"DASK'TA YENİ UYGULAMAYI BAŞLATIYORUZ"



Konut tarafındaki sigortacılıkta ise bildiğiniz gibi depremlerin ardından sigortalılarımızın itibarını koruyor ve ihbarını dahi beklemeden ilk 24 saatten başlayarak, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye de başladık. Bu kapsamdaki ödemelerimiz, tarım sigortacılığının göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibariyle 3 milyar liradır. Gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK’a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir. Deprem sürecinde iş kaybına uğrayan vatandaşlarımızın da haklarını gözetiyoruz. Sigortalılarımızın çalışma hayatından uzak kalabileceği bu geçici dönemde bölgesel kriz sebebiyle kısa çalışma ödeneği başvurularının kabulüne başladık ve iş feshini yasakladık. Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde, kısa çalışma ödeneğinin şartlarını sağlayamayan kişilere ise nakdi ücretle destek vereceğiz.

"İŞVERENİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



İş yerleri veya işletmeleri zarar gören 156 bin esnaf ve ve sanatkarımızın, Halk Bankası tarafından kullandırılan toplam 23,6 milyar liralık hazine faiz destekli kredi ödemelerine, 6 aylığına faizsiz şekilde ertelemiş bulunuyoruz. Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık kredi hacmine sahip KGF paketlerinde ise 100 milyar lira ilave artışa gittik. Toplamda 20 milyar kefalet bedeli olan iki yeni paketi de hemen devreye aldık. Ayrıca esnaf sanatkarlarımızın kullanımı için Halk Bank tarafından kullandırılacak deprem destek kredisini de sunmuş bulunmaktayız. Kredi faiz oranının yüzde 50’lik kısmını bakanlığımız tarafından karşılanacak olup, esnafa yansıyacak faiz oranı yıllık yüzde 7,5’tir ve kredi 12 aya kadar ödemesiz dönemle birlikte 60 aya kadar vade imkanıyla sunulacaktır. Tüm bunlara ek olarak deprem felaketinden etkilenen bölgelerimizdeki kadın kooperatiflerine yönelik can suyu kredi destek paketini de hayata geçirdik. Böylece depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimiz, Halkbank aracılığıyla 1 yılı geri ödemesiz şekilde vade farkı alınmaksızın 50 bin TL limit ve 36 ay vadeyle kredi imkanı oluşturduk. Diğer taraftan, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yeniden faaliyete geçmesi, ticaret ve sanayinin canlanması için bakanlık olarak gerekli tüm desteği sağlayarak işverenlerimizin yanında olmayı sürdürecek ve sanayi bakanımızla işbirliğimizi en üst seviyeye getirmiş olacağız.



"FIRSATÇILIK FAALİYETLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Bu süreçte bazı vergisel düzenlemeleri de acilen devreye aldık. Öncelikle depremden yoğun şekilde etkilenen il ve ilçelerimizi mücbir sebep hali kapsamına aldık. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin mükelleflerimizin deprem tarihinden temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergiyle ilgili yükümlülüklerini erteledik. Deprem bölgesi geçici barınma ihtiyacının giderilmesini desteklemek üzere konteynırdaki KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 1’e indirdik. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı matrah ve vergi artırımı ile borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve yakın zamanda uygulamaya geçilecektir. Yüreğimizi dağlayan bu olağanüstü dönemde depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suiistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetlerini şiddetle kınıyor ve yakından takip ediyoruz. Mali ve finansal verilerden hareketle fahiş fiyat artış sebebi şahıs ve kurumlar hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması için tespit ve inceleme çalışmalarını süratle gerçekleştiriyoruz. Kimsenin yaptıkları yanına kar kalmayacak, bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir.



"BİZİM İÇİN HER KOŞULDA ÖNCELİK MİLLETİMİZİN ÇIKARLARI VE İHTİYAÇLARIDIR"

Bizler depremin yol açtığı tüm hasarı en kısa sürede onarmanın ötesinde, çok daha iyileriyle telafi etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve koordinasyonunda gece gündüz demeden çalışmayı sürdürüyoruz. Tabii ne yazık ki birileri de var ki, daha düne kadar kentsel dönüşüme engel olmak için kampanyalar düzenlerken, bugün de yine milletimizin menfaatlerini hiç düşünmeden enerjisini masaların etrafında siyasi ikbal hesapları için harcıyor. Yakında muhalefetten emekliye ayrılacak olanlar, neler yaptığımızı takip bile etmeden, sanki hiçbir adım atılmamış gibi demeçler veriyor. Kamerayı her gördüklerinde doğruyu eğri, eğri de doğruymuş gibi göstermek için adeta bir yarış içindeler. Ancak tamamen boşuna uğraşıyorlar. Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyor. Bizim anlayışımızda halka hizmet Hak’ka hizmettir. Bizim için her koşulda öncelik milletimizin çıkarları ve ihtiyaçlarıdır.