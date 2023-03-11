Kanser hastasıyken Hatay'a Koordinatör Vali olarak atandı... Hastalığını gizledi görevinden ayrılmadı

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Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 3 ay önce bağırsak kanseri teşhisi aldı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, geçtiğimiz hafta bir haber için Koordinatör Vali Ali Fuat Atik ile görüştü. Öztürk'ün görüşme esnasında gözüne çarpan bir şişe oldu. Öztürk bu şişenin ne olduğunu sorduğunda Vali Atik'in aslında kanser hastası olduğu ve bu şişe sayesinde kemoterapi ilacını alabildiğini öğrendi. Bu durumun üzerine Vali Atik ile bir özel haber yapmak isteyen Öztürk, Valinin Hatay için gösterdiği özveriyi ortaya çıkardı.

Vali Atik, zaman zaman tedavisini konteynerde ya da Adana'da bir hastanede alıyor. Öztürk'ün Hastalığınıza rağmen neden gitmediniz? sorusuna Atik "Biz buraya göreve geldik. Buradaki insanların acılarının haberlerini yaptınız. Bizim burada olmamız gerekiyordu. Çalışmamız gerekiyordu. Burayı bırakıp gidemezdik. Yardıma ihtiyacı olan insanlara bilgi birikimimizle yardımcı olmalıydık. Ve buradayız." seklinde cevapladı.

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Hastalığının ortaya çıkmasıyla görev yerinden gönderilmek istenen Vali Atik "Sayın İçişleri Bakanımız bile gitmemi bizzat söyledi. Ancak benim için el vermedi. Çünkü bir işe başladım onu bitirmem gerekiyor. Bu günler için devletimiz bizi yetiştirdi. Vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Devlet adamı olmak böyle bir şey." dedi.

3 yıldır Denizli Valisi olarak görev yapan Atik bütün ısrarlara rağmen Hatay'dan dönmek istemediğini belirtiyor. Tedavisinin ise iyi gittiğini söyleyen Ali Fuat Atik "Burada olmak, çalışmak çok iyi geldi. Biz kendimizi unuttuk burada, tüm odak noktamız vatandaşımız" diyerek görevine devam edeceğini açıkladı.