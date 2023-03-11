Son dakika: Deprem felaketinde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

Haberin Devamı

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in AFAD Genel Merkezi’ndeki açıklamalarından öne çıkanlar:



Maalesef burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu Suriyeli kardeşlerimizin sayısında artış var. 47 bin 975 şu an itibariyle ölüm var. Bunlardan 6 bin 278’i başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere yabancı uyruklu afetzedelerden oluşmaktadır. Yine bölgede 35 bin 250 arama kurtarma personeli aktif olarak çalışmaktaydı. Şu anda da 3 bin 954 tane arama kurtarma personelimiz hem enkaz çalışmalarına refakat etmekte hem de buradaki insani yardım çalışmalarına yine aynı şekilde katılmaktadır. Bölgede sık sık artçı depremler olmakta yine burada da bir hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz.

Yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri bölgede bulunuyor. Hava gücünü kullanıyoruz. 74 uçak, 99 helikopter var. Gıda taşımaları devam ediyor. 18 bin 53 iş makinesi enkazlarda çalıştı. Şu anda 12 bin 140 iş makinası aktif bir şekilde enkazlarda çalışmalara katılmakta. Barınma talebinde istediğimiz düşüş yok. Bunun iki sebebi var. Birincisi artçıların devam etmesi. Dünya çadır stokunun büyük bir bölümünü Türkiye'ye aktarıyoruz. Şu an 414 bin çadır kurulmuş durumda bölgede. 332 tane çadır kentimiz var bölgede. Çadırda hedefimiz 700 bin. Bölgede çadırlarda konteynırlarda, 1 milyon 800 bin civarında kişi kalıyor. Konteyner kentlerin alt yapı çalışmalarına başlandı. 42 tanesinin alt yapısı bitirildi. 17 bin 887 konteyner yerleştirildi.



HASARLI BİNALARA GİRMEYİN UYARISI



13 bin mobil wc ve duş, ihtiyaç olan alanlara gönderildi. Hava kara ve demiryolu araçları ile tahliye devam ediyor. 935 bin 722 depremzede diğer illerimize tahliyesini gerçekleştirdik. 373 bin depremzede deprem bölgesinin dışında misafirhanemizde kalıyor. Ramazan Ayı'nda gıda konusunda desteklerin devam etmesi önemli. Hijyen malzemelerine ihtiyaç devam ediyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Yıkılacak, ağır hasarlı binalarımıza ve orta hasarlı binalarımıza vatandaşlarımız girmesin. Eşyalarını taşımasınlar, ağır hasarlı binalara girmesinler.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Kurum: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma Grupları belli oldu Haberi Görüntüle

TATAR: YILBAŞINDAN BU YANA 22 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ



16 bin artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar ise şunlar söyledi:

Haberin Devamı

Artçı sarsıntıların son 10 gün içerisinde sayısında bir miktar düşme olmakla birlikte hissedilebilir ölçüde birtakım artçı sarsıntıların geldiğini biliyoruz. Son 10 gün içerisinde artçı sarsıntılar 500'e düştü. Önümüzdeki gün ve haftalarda artçı sarsıntılar devam edecektir. Hissedilir boyutta artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmasında büyük yarar var. Hasarlı binalardan uzak durulması büyük önem taşıyor. Bölgedeki 100 km bir yarıçaptaki fayların da depremden etkilendiğini görüyoruz. Son birkaç gündür Kayseri civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz, bunlar çok olağan. Yılbaşından bu yana medyana gelen Deprem sayısı 22 bin.