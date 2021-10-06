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Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız

#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanı#Terör Örgütü
Son dakika... Bakan Soyludan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız

Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var'' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum'' ifadelerini kullandı.

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Flaş açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:
''İlkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.

127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.

Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum.''

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanı#Terör Örgütü