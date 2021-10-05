Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 181'e indi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA TOPLAM 95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada "Eylül ayındaki operasyonlarda aralarında Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere, toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 26 ölü, 54 sağ, 14 teslim, 1 yaralı olmak üzere, toplam 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 69'unun PKK/KCK, 24'ünün DEAŞ, 2'sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

Çataklı, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK'lı 375, FETÖ mensubu 1353, DEAŞ mensubu 209 ve sol terör örgütü 59 olmak üzere, 1996 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 359'unun tutuklandığını ifade etti.

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EYLÜLDE 8 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Yapılan tüm terör operasyonları sonucunda eylülde 46 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 55 silah, 8 mayın, 115 el bombası, 188 kilo patlayıcı madde ve 5 bin 680 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini söyleyen Çataklı ayrıca 2021 yılı eylül ayında toplam 8 terör eyleminin engellendiğini aktardı.