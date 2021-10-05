Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 181'e indi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
BioNTech’te 3’üncü doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakBioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Bakan Soylu, yurt içindeki PKKlı sayısını açıkladıBakan Soylu, yurt içindeki PKK'lı sayısını açıkladı#İçişleri Bakanı
Aşı için beklenen açıklama geldi... BioNTechte dikkat çeken sonuçlarAşı için beklenen açıklama geldi... BioNTech'te dikkat çeken sonuçlar#Koronavirüs
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu kararı Herkes Milli Takım derken... Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Herkes Milli Takım derken...#Fenerbahçe
Dünyayı sarsan skandal 216 bin çocuğun cinsel istismarDünyayı sarsan skandal! 216 bin çocuğun cinsel istismar#FRANSA
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Huzursuz ailenin gizli silahı: Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyorHuzursuz ailenin "gizli silahı": Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor#Maria Teresa Borrallo
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
Seçim anketleri neyi gösteriyor Sürpriz var mıSeçim anketleri neyi gösteriyor? Sürpriz var mı?#Seçim Anketi
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 181'e indi

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#PKK
Son dakika Bakan Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKKlı terörist sayısı 181e indi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hâle getirildi

İlgili Haber:MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hâle getirildi

EYLÜL AYINDA TOPLAM 95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada "Eylül ayındaki operasyonlarda aralarında Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere, toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 26 ölü, 54 sağ, 14 teslim, 1 yaralı olmak üzere, toplam 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 69'unun PKK/KCK, 24'ünün DEAŞ, 2'sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

Çataklı, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK'lı 375, FETÖ mensubu 1353, DEAŞ mensubu 209 ve sol terör örgütü 59 olmak üzere, 1996 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 359'unun tutuklandığını ifade etti.

Haberin Devamı

EYLÜLDE 8 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Yapılan tüm terör operasyonları sonucunda eylülde 46 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 55 silah, 8 mayın, 115 el bombası, 188 kilo patlayıcı madde ve 5 bin 680 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini söyleyen Çataklı ayrıca 2021 yılı eylül ayında toplam 8 terör eyleminin engellendiğini aktardı.

İlgili Haberler:

İşte BionTech'te 3. doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Bahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#PKK