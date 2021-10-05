Son dakika! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.