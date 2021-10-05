Son dakika! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/h4n5Xghu9c