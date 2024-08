Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi Tip 2 diyabet riskini artırıyor | Haftada ikiden fazla tüketmeyin

Araştırmacılar, katılımcıların beslenmeleri ile ilgili anket verilerini inceledi ve ardından ortalama 10 yıl sonra sağlık verilerine baktılar. Sigara içme, daha yüksek vücut kitle indeksi, hareketsizlik ve ailede diyabet öyküsü gibi diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak, katılımcıların her gün yediği her 51 gr (1,8 ons) işlenmiş et için Tip 2 diyabet risklerinin %15 arttığını buldular. (Bu, orta boy bir sosis veya 2-3 dilim pastırmaya eşdeğerdir.) Her gün tükettikleri her 100 gr (3,5 ons) işlenmemiş kırmızı et ise riski %10 arttırdı. (Küçük bir parça bifteğin boyutu kadar)

Kaynak: The New York Times