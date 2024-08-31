Kiralamaya talep her alanda artıyor

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SON dönemde tüm dünyada ve Türkiye’de alım gücünün düşmesi, sürdürülebilirlik bilincinin artması ve tüketici ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle birlikte ürün kiralama piyasası hareketlendi. Tüketiciler başta teknolojik ürünler olmak üzere, mobilya, otomobil, giyim, spor ekipmanları gibi pek çok alanda ürün kiralamaya yöneldi. 2023 itibariyle global kiralama piyasanın büyüklüğünün 2 trilyon dolar olduğu tahmin edildiği alanda kiralama fiyatları Türkiye’de ortalama 79 TL’den başlıyor ve 5000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kiralama süresi sonunda iade edilen cihazlar, yenilenerek yeniden kullanıma sunuluyor.

Bu yenileme süreci, cihazların ömrünü uzatıyor ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Müşteri cihazı satın almak isterse, cihaz yenileniyor ve 1 yıl garantili olarak sunuluyor. Yenilenemeyecek durumda olan cihazlar ise geri dönüşüme gönderiliyor, böylece elektronik atıklar en aza indiriliyor. Diğer pek çok ürünse doğanın daha çok kirlenmesini önlüyor.

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DÜNYADAN HIZLI BÜYÜDÜK

Hürriyet’e konuşan Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, “Yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve gelir paritesinin düşmesi zaten hızlanan operasyonel kiralama sektörüne katalizatör etkisi yaparak daha da ivmelenmesini sağladı. Kiralama piyasası dünyada yüzde 12 senelik büyüme gösterirken bu oran Türkiye’ de senelik büyüme yüzde 80’i aşmış durumda. Bireyler bütçeleri olmadığı için de teknolojiyi yakından takip edip her sene en yeniyi almak yerine veya bozulunca tamir ettirmekle uğraşmamak için hizmet amaçlı da kiralamaya yöneliyor” dedi.





YENİ BİR PERAKENDE MODELİ

Almanya gibi alım gücü yüksek ülkelerde bile yeni nüfus jenerasyonunun son teknoloji kullanımını sahibiyetin önünde tuttuğunu ve dünya için sürdürülebilir tüketim modellerine eğilim gösterdiğine işaret eden Ventura, “Burada üretimden geri dönüşüme kadar tüm döngüyü kiralama firmaları yönetebildiği için yeni bir perakende modeli olarak da abonelik / kiralama ön plana çıkıyor. Sistemde telefondan sonra yine büyük gider kalemleri olduğu için bilgisayarlar, tabletler ve benzeri elektronik ürünler öncelikli tercih ediliyor. Sektörün şu anda neredeyse yüzde 60-65’i bu alanlardan geliyor. Kiralama /abonelik yöntemlerine bu ürün gamlarıyla alışan müşteriler ev elektroniğinden, spor aletlerine, kişisel bakımdan mobiliteye çok fazla teknolojik ürünü tercih ediyor” diye konuştu.

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‘EKONOMİK DURUMU İYİ OLANIN DA TERCİHİ’

HÜRRİYET’e konuşan MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç ise “Kiralama hizmetine olan ilginin sadece ekonomik koşullardan kaynaklandığını düşünmüyoruz. Bu hizmet, ekonomik durumu daha iyi olan ülkelerde de yaygın olarak kullanılıyor ve büyük ilgi görüyor” dedi. Şu anda iki telefon markasının modelleriyle kiralama hizmeti başlattıklarını anlatan Uslukılınç, “Kısa süre içinde daha fazla marka ve modelin sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Orta ve uzun vadede ise, müşteri talepleri doğrultusunda tüm elektronik kategorilerinin kiralama hizmetine eklenmesi hedefleniyor. Bu hizmetle, cihazların ömrünü yenileme süreçleriyle uzatarak, elektronik atık miktarını azaltıyor ve sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.