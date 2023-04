Son dakika: Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının tüm detaylarını açıklıyor

Haberin Devamı

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"DEPREM BÖLGESİNDE TEMELİ ATILAN KONUT SAYISI 106 BİNE GELDİ"



Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Depremle mücadele edebiliriz. Mücadele etmek için de sağlam binalarda oturabiliriz. Yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama daha önce olduğu gibi yine yapacağız. 15. günde ilk temeli attık. Deprem bölgesinde temeli atılan konut sayısı 106 bine geldi.11 ilimizi hızlı bir şekilde yapmak durumundayız. Bizim milletimiz gani gönüllü. Evlerini açıyor, sofrasını açıyor. Soruyorum, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye. 'Yok' diyorlar. Bizim önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 ilimiz. Mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutu başlatacağız. Ardından 650 bin konutu başlatacağız. Şuan 750-800 bin konuta ihtiyaç olarak görülüyor. Vatandaşlarımızı bir an önce evlerine yerleştirelim diye acele ediyoruz. Yarın da ilk köy konutlarının anahtarlarını vereceğiz. Gaziantep Nurdağı'nda, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda ilk bitirdiğimiz evleri teslim edeceğiz. 15 gün sonra sözleşmelerini yapmıştı. 2 ayda tamamladık. 145 bin tane köyevi yapılacak. Köy köy yeri uygun olanlardan başladık. Şuana kadar ihale ettiğimiz 106 bin konutun 20 bin köy konutunun inşasına başladık. Yarın Cumhurbaşkanımızla oradaki kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olacağız. Birinci önceliğimiz buydu. İkinci önceliğimiz ise şu. Binaları güçlü hale getirmek durumundayız.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI



Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Açıkladığı yer de önemli. 2012'de kentsel dönümü seferberlik anlayışıyla Gaziosmanpaşa'da başlatmıştı. Orada çok riskli binalar vardı. O riskli konutları yıkıp, o zamanki TOKİ Başkanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ilk adımları orada attık. Gelinen süreçte, bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da 700 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Sahada 98 bin konutun inşası devam ediyor. Biz deprem riskini bertaraf etmiş değiliz. İstanbul'un öyle sokakları var ki, Herhangi bir afette o sokaklara yardım götürmek sorun olacak. Yeşil alan eksiklerimiz var. Trafik sorunumuz var. İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutun olduğunun tespitini yaptık. Riskin sebebi ne? Bir kısmı yeterli mühendislik almamış, bir kısmı zemin sıvılaşması sebebiyle riskli, dolgu alanına yapılmış, işçilik kusuru var. Biz bu 1,5 milyon konutu, Avrupa ve Anadolu'da yapacağız. 500 bini Anadolu'da, 500 binini Avrupa'da yapacağız. İstanbul'a ilave nüfus getirmeden belirli uydu kentler kuracağız. Örnek, Ataşehir'de bir uydu kentimiz var. Karşıda Başakşehir, Halkalı, Bahçeşehir'de uydu kentler var. Bu uydu kentlerin belirli yerlerde inşasını yapacağız. Bu 1 milyon konutumuzu bu rezerv alanlarda yapacağız. 500 bini de yerinde yapacağız. O 1 milyonu çıkardığımızda orada yeşil alan açılacak, trafik sorunu rahatlayacak. Kampanyamızın adı, 'Yarısı Bizden'. 26 Nisan'da E-Devlet üzerinden mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilir. 29 Mayıs tarihine kadar. Binadan mülkiyet sahibi herhangi bir vatandaş başvurabilir.





Bakanlığımız ön incelemeye gidecek ve rapor tutacak. Bugün 4 bin konutu teslim ettik. Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0, 79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek. 2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor. Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 1 yıl bitenler de olacak. 2 yıl içerisindebitenler de olacak. 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimiz artırırız.İstanbul'un silueti de değişecek. Çocuklarımıza yeni alanlar kazandırılacak. İzmir'den örnek örnek veriyim. Bayraklı'da rezerv konutların hepsi zemin kattan denizi görüyor. Orada imara da bakacağız. Onları da çözeceğiz. O bölgenin imar koşulları çerçevesinde. Vatandaş diyor ki, '1 kat ilave destek olur musunuz'. Niye olmayalım. Hemen bölge şartlarına uygunsa 1 kat ilave veriyor. Onlara da 1 milyon 250 bin TL'ye kadar 0,79 faizle 10 yıl vadede veriyoruz. İstanbul'u geleceğe taşıyacağımız bir proje olacak. Siz dertli olursanız, her sorun çözülüyor. Devletimiz dertli. Yatırımcı güven ve istikrar ister. Cumhurbaşkanımız 21 yılda bu istikrarı gösterdi. O istikrar olursa malınız da para ediyor. Biz güçlü bir devletiz 106 bin konutu 2,5 ayda başlattık. Bu anlayışla motive olursanız her işi çözersiniz.Devlet yönetmek ayrı bir tecrübe bilgi ister. Kılıçdaroğlu devlet yönetmediği için devlet nasıl yönetilir bilmiyor. Seçim meydanlarında boş vaatlerde milletimizin duygularını istismar ederek, 'bedava yapacağız' diyorlar. Kılıçdaroğlu bugün Adıyaman'a gitti. Orada da diyor ki, 'Afet konutları bitirilmedi, vatandaşlar konteynırda yaşıyor'. Samsat'da 1 yıl içerisinde bitirdik. Vatandaşlarımız 6 yıldır içinde oturuyor. Gidin bakın. Algı yapıyor. Kendisinin ziyaret gittiği Küllüye'yi rahmetli Topbaş başkanımız başladı. İBB seçimlerde İstanbul'u aldı ve o külliyeyi yapmadılar, yarım bıraktılar. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak aldık bitirdik ve şimdi de oraya ziyarete gidiyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İzmir'de niye bir tane bedava konut yapıp vatandaşa vermediniz. 100 bin konut yapacağız dediler. Bin 500 günde Bin 500 konutun anahtarını teslim edemediler. Bütçeye koymuşlardı. Deprem bütçesi ayırdılar. O deprem bütçesi reklam, tanıtım algı işlerine gitti.

Ne zaman gelip bir şey istemişler de bakanlığımız yapmamış. Müsilaj meselesinde geldiler. 10 bin metreküp müsilajı temizledik. İş yapmak isteyenle yapıyoruz. Bunlar hep boş vaatler. 4 yıl önce 'Bahar gelecek' dediler. Şimdi de aynısı söylüyorlar. 4 yıl öncesine geri dönelim. Kıyas yapacağız. Bir yerde binlerce KONUT yapmış, köprü, yol yapmış biri var. Diğer tarafta vaat var. 4 yıl geçmesine rağmen hiçbir baharı göremedik. Ama ne gördük? Metro kazılarının durdurulduğunu, yolda kalan otobüsleri, kapanan yolları gördük.



"BİZ TUTAMAYACAĞIZ VAATLERİ HİÇBİR ZAMAN VERMEDİK"



Bizim projemiz 200 bin konutluk. Rezervi de 100 bin olarak başlatıyoruz. 200 binin üzerinde başvuru olursa kura yapacağız. 1,5 milyon konutu ise etap etap yapacağız. DEPREM bölgesinde 108 bin konuta 2 ayda başlanıyorsa, yerinde 200 bin konut da yapılır. 200 binin üzerinde bir başvuru olacağını ve olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarihi bir kampanya. Bu bir vizyon ve bunu ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biz tutamayacağız vaatleri hiçbir zaman vermedik. Üretmekten, çalışmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Sosyal konutun bir benzerini burada yapacağız. Bir taraftan sosyal konut yapacağız, diğer taraftan da dönüşüm konutlarını yapacağız. Böylelikle yapı stoğumuzu yenilemiş olacağız. Vatandaşımız gayret ettiğimizi biliyor. İzmir'in çok ihtiyacı var. Orada depremzede derneklerimiz var. Finansı onların talepleri doğrultusunda çıkardık. 2 yıl çalıştık bunun üzerinde. Bunu 7 bölgeye yayacağız ama İstanbul bizim milli güvenlik meselemiz. Onun için İstanbul'a farklı bir yerden bakacağız.



"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ"



Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'de göreve geldiğinde, yapı denetim sistemini hayata geçirdi. Ardından deprem yönetmelikleri değişti. Bu iki sistemle yapmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm Kanunu. Yani biz bu süreçte hep yenileye yenileye geldik. Böylelikle konutların yüzde 65'ini güvenilir hale getirdik Türkiye'de. Ulusal Risk Kalkanı Projemiz çalışıyor. 150 bilim insanımız var. Alanında en iyiler. Onların görüşleri doğrultusunda ülkemizi olası risklere karşı hazırlıyoruz. Sadece deprem değil, İklim değişikliği kaynaklı sorunlar var. Hortum, daha 2 gün önce yaşadık. Yangınlar vs. Bu tür afetlere karşı öncesinde tedbirler alabilmek, hem afet esnasında hem sonrasında koordinasyonlu çalışabilmek adına ilgili tüm kuruşlarımızla çalışma yürüyoruz. Hocalarımız mevzuatı düzenleyecek tüm kurumlarla çalışıyor. Ben yaptım oldu bitti yok. İstanbul'da ve Gaziantep'te toplantılar yaptık. Ülkemizin geleceğine yönelik çalışıyoruz. Arz talep dengesi var. Talep doğrultusunda arzı artırsanız, dengelerseniz. Burada TOKİ önemli. Sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da piyasayı regüle ediyoruz. Niye 250 bin çıktık? Piyadaki talebi karşılamak için. Niye faizi 0,79'a çektik. Vatandaşlarımız bir an önce evini yapsın. 7. aya kadar bir düzenleme yaptık. 7. aydan sonra uzatacağız düzenlemeyi TEFE-TÜFE oranına bakarak.



"GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORSANIZ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMALISINIZ"



Her alanda yerli ve milli olmak zorundasınız. Ne gerek var Togg'a, SİHA'ya demekle olmuyor bu iş. Güçlü ülke olmak istiyorsanız, dışa bağımlılığı azaltmak zorundasınız. Uçağınızı, enerjinizi, otomobilinizi kendi ülkenizde üretirseniz güçlü olursunuz. Keşke projeleri konuşsak. Biz proje konuşmuyoruz ki. Onlar hayal atıyor ortaya. İstanbul'un finans merkezi olması için Finans Merkezi'ni yaptık. 50 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şurada Halkbank, Ziraat ve Vakıf'tan 2 bin kardeşimiz orada çalışıyor. Bu uluslararası finans merkezi. İFM şirketi kuruldu. Bu şirket oradaki kiralamaları yapacak. Özel şirketler de gelecek oraya. Londra'ya New York'a baktığınızda finansı üreterek istihdam sağlıyorlar, yatırımcılar düşük faizle kredi sunuyor. Yatırımcı gelir buraya o yatırımı yapar. Yeter ki yatırımcı o güveni görsün. Biz tasarlarken altına metro projesi kurduk. Binadan metroya biniyorsunuz. İsterseniz Çekmeköy ve Kadıköy'e gidebilirsiniz. O bağlantıya asansörle iniyorsunuz. Yurt dışı bunu böyle çözmüş. Trafiği çözmek istiyorsan toplu ulaşıma yönelmelisin. Buna ilişkin yatırımları onlar yapsa da yapmasa da bakanlık olarak yaparız.



Önceliklerimizi kaçırmamalıyız. İstanbul'un riskinin bertaraf edilmesi önemli. İstanbul'dan başlayıp 81 ile yayılacak. İnşaatla beraber sanayi de çalışıyor. İnşaat sektörü, sanayi sektörünü harekete geçiriyor. Aynısı deprem bölgesi için de geçerli. İnşaatların yapımı ülkenin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak. Niye faizi düşürüyor Cumhurbaşkanımız? Yatırım olsun diye. Yatırım olsun ki istihdam olsun. Meselemiz bu.