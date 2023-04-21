Kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik... Detaylar belli oldu: İşte 5 adımda ‘Yarısı Bizden’ Kampanyası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni sayfa açacağına inandığımı iki müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metre kare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1 buçuk milyon maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 in lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım ise borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüte yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır. Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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İŞTE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE “YARISI BİZDEN” KAMPANYASININ DETAYLARI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 5 adımda kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin detayları paylaştı. İşte detaylar...

EVİNİZİ TOKİ İLE DÖNÜŞTÜRÜN

100 m² 2+1 daire

750.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

5.625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 m² 3+1 daire

900.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

6.750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

5 ADIMDA “YARISI BİZDEN” KAMPANYASI

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

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ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

1.5 MİLYON KONUT İÇİN TARİHİ DÖNÜŞÜM

İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. 100.000 konutun temelleri bugün atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı.

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Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul’un iki yakasında uydu kentler kurulacak.

500.000 Avrupa, 500.000 Asya’da olacak.

Bunun yanı sıra hâlihazırda 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek.

Böylelikle 1.5 milyon konut dönüştürülerek, 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak.

İstanbul’un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.