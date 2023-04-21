Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! İnşa maliyetinin yarısını devlet hibe olarak verecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin daha da düşeceğini belirtti. Enflasyonun kontrol altına alınacağını belirten Erdoğan önümüzdeki bir yılda sorunun çözüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüme yönelik olarak da iki müjde açıkladı. Erdoğan, 2+1 100 metrekareye kadar ve 3+1 120 metrekareye kadar olan konutların inşa maliyetlerinin yarısını devletin hibe olarak ödeyeceğini söyledi. Bunun yanında kalan yarısı için de vatandaşlara kredi verileceğini belirten Erdoğan, İstanbul'da kira yardımını 5250 liraya yükselttiklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayram namazını Ayasofya'da kıldım. Cuma namazımızı da 5 yıllık restorasyon çalışmaları sonrasında ibarete açılan Sultanahmet Camisi'nde kıldım. Şimdi de İstanbulumuz için tarihi bir adımın sevincini beraberce yaşamak üzere GOP'tayız. Kışla'yı nasıl buldunuz? Dün neredeydik, Filyos'ta. Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması münasebetiyle 1 yıl boyunca mutfak ve ocakların ücretsiz olacağı müjdesini milletimizle paylaştık. İftarı orada yaptık.

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"BEBECAN GÖRMEDİN Mİ?"

Yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerde diyorlardı. Bebecan ne diyordu, hani nerde? Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor, görmedin mi? Gözleri var görmez kulakları var duymaz, kalpleri mühürlü. Bunlara nasıl masaları teslim ettik. İstifa ederken bizden neler neler söyledi. Öbürü veda ederken neler neler söyledi. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Siyasi mefta olarak gömmeye hazır mıyız? Yapmamız gereken ne çok çalışacağız.

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"SIKINTILARI KÖKTEN ÇÖZMENİN PEŞİNDEYİZ"

Deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarını yarın teslimini yapıyorum. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Son günlerde birileri sürekli millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor, yol gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında sıkıntılar olabilir, onlar bugünün işi değil. Küresel krizlerin bize yansımaları olabilir. Aldığımız tedbir ve desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bu sıkıntıları kökten çözmek peşindeyiz. Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu eser ve hizmetlerden geçiyor. İHA, SİHA derken TCG Anadolu derken KIZILELMA, MMU derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir.

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TOGG'A YÜKSEK TALEP

Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayranlıkla seyretmek zorunda kaldık. Toplu iğne üretemiyordu bu ülke. İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA, TCG Anadolu'yu üretiyoruz. Sadece kullanıcı olarak bile sürecin içinde yer almamız geçmişte çoğu zaman sınırlandı. Bu ürünlerle beraber dünyada teknolojide ne oldu söz sahibi olduk. Togg'umuz var mı? Togg'umuza şu anda üretimde yetiştiremiyoruz.

"BAY BAY KEMAL SAF SAF DURUYOR"

Bay bay Kemal... Ahh ah... Savaş Ay hayatta olsaydı. Bay Bay Kemal o videolarda saf saf duruyor. Hastanelerin hali neydi. Hastanede ölüyorsa vatandaş orada rehine olarak kalıyordu. Broşür hazırlamış, inceledim. Rezalet... Ya sen önce bunların hesabını ver. Önce hastanelerde senin döneminde rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim vatandaşım o hastanede ölüp de rehine kalanların varisleri bunun hesabını ağır sorması lazım.

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"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ"

Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik. Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

"FAİZ DEVAMLI DÜŞECEKTİR"

Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmamızın yolu ülkemizi büyütmek, üretim ve istihdamı artırmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlara verdiğimiz açık talimat var. Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına teslim etmeyeceğiz.

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"IMF, İP IMF TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ"

Bu yedili masanın etrafındakinin faiz, enflasyonla ilgili düşünceleri nedir, ilgilenmiyorum. Bunların bu konularda tavırları yok. Bebecan şöyle demiş, öbürü böyle demiş. Bunlar faizcidir. Bunlar enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Bunlara güvenilmez. Çok enteresan beraber Davos'tayız, Bebecan'la. O zaman IMF'in başındaki de orada. Dedim ki, siz taksitlerinizi alıyor musunuz? Alıyoruz. Bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003. Biz size bu taksitleri ödeyeceğiz. IMF'e borcumuz 23,5 milyar dolardı. MB'nin döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı. 2013'e kadar IMF'ye bu borç taksitlerini ödedik, 2013'te bu işi bitirdik ve ondan sonra da IMF bir daha Türkiye'nin kapısına uğramadı. Kimin kapısına uğradı, CHP'nin sözcüsü ve İP'in sözcüsü, otel lobilerinde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler, biz ne dedik almayacağız. O zaman IMF'in başındakine Türkiye'yi ben idare ederim, siz buraya müdahale edemezsiniz, taksitlerinizi alın gidin.

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"BAY BAY KEMAL'İN HUYUNDAN SUYUNDAN KAPACAKLAR"

Merkez Bankamızda 27,5 milyar dolardan 122 milyar dolara kadar çıktı döviz rezervi. Başbakanlığım dönemimde 135 milyar dolara kadar MB'nin döviz rezervleri çıktı. Bebecan hatırlıyorsun o günleri değil mi? Sen mi yürüttün o işleri, imzayı atan kimdi? Sen misin ben mi? Yalanda bunların üzerine yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan ya suyundan kapacak.

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"ŞAFAĞIN SÖKMESİNE AZ KALDI"

Biz dik duruşumuz sebebiyle mücadeleyi kazandık, sayısız tuzağı bozduk. 14 Mayıs'ta çok daha güçlü destek bekliyorum. Bu ülkenin ve insanlarının demokrasiden kalkınmaya tüm meselelerini nasıl çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da biziz. Sözümüz söz reis diyorlar, biz bu yoldan dönmeyiz diyorlar. Yüzyılın şafağının sökmesine ne kadar kaldı? Az kaldı... Yaşı yetenler kendileri hatırlar. 24 sene önce 17 Ağustos 1999 gününün ilk saatlerinde Marmara 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Ağır yıkımlar ve 17500 can kayıpları yaşandı. 6 Şubat'ta ardı ardına yaşanan depremler küçük kıyamet gibiydi. Bu depremlerde 311 bin binadaki 872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazlar bitiyor inşallah, kalıcı konutların yapımı devam ediyor.

Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi için milletin talebi oluştu. TOKİ, kentsel dönüşümle geçmişle mukayese edilemeyecek derecede önemli adımlar attık. Dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13,5 milyon insanın hayatına dokunduk. Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor.

Dün akşam verdiğimiz doğal gaz müjdesinden sonra kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları yönetiyorken yeni seferberlik başlatıyoruz. 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik konumu nedeniyle ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 220 bin binadaki 1,5 milyon bölüm risk altındadır. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Bugün GOP, Esenler, Başakşehir'deki 2410 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.

Esenler'deki kuzey rezerv alanında 2067 konut ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Açılış ve temel atmalarla toplam 6635 konut ve 201 dükkandan oluşan dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konut ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakasında 500 bin konut yapmak. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Şehrin trafiğini rahatlatacağız. Esenler projesi rezerv alanlardaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugün İstanbul'daki dönüşümün miladi olarak görüyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır.Önümüzdeki Çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak.

kentsel dönüşüm KİRA YARDIMI YÜKSELTİLDİ

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"EVLADINIZIN GELECEĞİNİ YEDİLİ KAVGA MASASINA EMANET EDER MİSİNİZ?"

Kimsenin köken ve meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görürüz. Mezheplerle ayrıştırmak isteyenlere bir bakın, bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK'yı batırmak, partisine kaybettirmek dışında vasfı var mı? Bundan sonrasına dair vizyonuna bakın. Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin altı dolu projesi var mı? O da yok, bunların böyle bir gayeleri yok. 7 kişi masanın etrafında toplantı üstüne toplantı yaptılar, sonuçta kavga kıyamet dışında birşey çıktı mı? Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı 1 yıl önceden belliydi. Daha birbirlerine güvenemeyenler milletin kendilerine güvenmesini ve ülkeyi teslim etmesini bekliyor. Bir de PKK'nın iştahını kabarttılar. Siz kendinizin ve evladınızın geleceğini yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Milletimin tamamına sesleniyorum, ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle kumar masasına emanet eder misiniz?

TCG Anadolu'yu İzmir'e göndersek nasıl olur? İnşallah TCG Anadolu nasıl ses getirdiyse, İHA'larımız, SİHA'larımız ses getirdiyse attığımız her adımda bunlar kopuyorlar. Karadeniz gazını hazmedemiyorlar. Ücretsiz vereceğiz ya rahatsız oldular.