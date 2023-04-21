Son dakika: Bakan Kurum: Dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyeti

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Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Mayıs sabahının sevincini yaşatıyor. Bugün Cumhurbaşkanımızla buluşmak için GOP'u bir insan seli gibi akan, bizlere iki bayramı yaşatan buradaki tüm kardelerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

İstanbulumuz binlerce yıllık tarihinin en kıymetli anlarına şahitlik edeceğimiz müjdeler gününe bu coşkuya tüm İstanbulla Cumhurbaşkanımızın paylaşacağı müjdeleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

Her türlü siyasi bedeli göze aldınız. Türkiye'de 3,3 milyon İstanbul’umuzda da 700 bin konutun dönüşümü neticelendi. 13 milyon kardeşimiz güvenli konutlarına kavuştu. İstanbul'da 100 yılın dönüşümü diyoruz. Devlet, millet el ele birlikte dönüşüm diyoruz, İstanbulumuza 1,5 milyon yeni yuva diyoruz. Emin olun bu dönüşüm dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyetidir.

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İstanbul kaç kez yıkılmış, nice acılar görmüştür. Son 100 yılda 130 bin canımızı kaybettik. Aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Depreme hazır Türkiye diyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Depremin üstünden 78 gün geçtikten sonra 106 bin yuvanın temellerini atan Türkiye var. 650 bin yuvamızı yapmak için çalışan Türkiye var. 39 ilçede 700 bin dönüşümü bitiren GOP'ta Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Çatalca, Silivri'de 39 ilçede 93 bin yeni yuva yapan ve İstanbulumuzda işte ilk 100 bin rezervin konutlarının temellerini atan Türkiye var. Biz kararlıyız, İstanbulumuzda tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışıp üreteceğiz.

"İSTANBUL'U BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Tüm bu çalışmaları hedeflerin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Bugün de GOP'tadır, bugün de istikbali için milletimizin geleceği için milletinin yanındadır. Bu aziz şehrin medeniyet yürüyüşünü yeniden başlatan İstanbul'un efsane belediye başkanı burada. 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda bitiren adam, 6 milyon yuvamızı vatandaşa kavuşturacak lider.

TOKİ'mizle tüm ekibimizle birlikte ekiplerimizle sizlere yeni yuvalarımızı kurmak burada GOP'ta sizler bizi biliyorsunuz ve söz verdik anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Her mahallede birlikte olacağız, İstanbul'u birlikte dönüştüreceğiz.