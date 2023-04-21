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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Sultanahmet Camisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyon çalışması tamamlanan Sultanahmet Camisi'ni yeniden ibarete açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık.

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3 yıl önce bir Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmıştık. Hamdolsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün Cuma namazımızda restorasyonun bitmesi nedeniyle Sultanahmet Camimizde eda ettik.

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"MUHALEFET DİYANETİ KALDIRIP İNANÇ BİLMEM NE BAŞKANLIĞI KURACAKMIŞ"

Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış.

"SİYASİ MEFTA HALİNE GETİRECEĞİZ"

Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka birşey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içinde dışındaki ecdad emanetine biz sahip çıktık.

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Gerek içeride gerek yurt dışında eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir eserdir, asırlar sonra eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir güzeldir. Ayasofya'nın minarelerini ele aldık, ihya ediyoruz. Sadece Ayasofya'daki olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik, 86 yıl sonra açtık, inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Bu emaneti asırlar boyu yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak restorasyon gerçekleştirdik. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, güveniyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla...

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Sultanahmet Camisi

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