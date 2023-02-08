Son dakika... Bakan Kurum deprem bölgesindeki son durumu aktardı: Bu akşam itibarıyla şehre elektrik verilmeye başlanacak

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık ve hala devam ediyor. Bugün artçı depremler yorulan binalar sebebiyle hasarın daha artığını ve hasarlı binalarla ilgili hassasiyetin devam ettiğini belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmesin ve yanlarında durulmasın.

Gaziantep genelinde şu an 12 bin doğrudan personelimiz, çadır, barınma gıda ile ilgili bir fiil sahadadır. Bütün kurumlarımız faaliyetlerini yürütmekte. 1646 kurtarma personelimiz ile bütün enkaz alanlarında vatandaşımızın yanındayız.

400'ü iş makinası, vinç, kazıyıcısı, yükleyicisi tüm ekipmanlarıyla birlikte enkaz alanlarındayız. Kurtarma ekiplerinin için AFAD, jandarma, gönüllülerimiz bulunuyor. 12 bine yakın sağlık çalışanı ile süreci yönetiyoruz. 243 ambulansımızla enkaz alanlarında süreç takip edilmektedir.

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Bugün dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Biz ülke olarak her afette bir olmayı, beraber olmayı bilen bir ülkeyiz. Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bin km karelik alanı etkisi altına alan bir deprem. İlk büyük depremin arından ikinci büyük depremle hasar gören binaların yıkımıyla karşılaştık.

"BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA CANSİPERANE ÇALIŞILMAKTA"

10 ilde ekiplerimiz, bakanlarımızın, valilerimizin koordinasyon sürecinde bilfiil takip ediyoruz. Canla başla 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlıkla cansiperane çalışmaktadır.

10 ilin afet bölgesi olduğunu Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. 10 ili kapsayan OHAL kararı ile süreci burada sürdürüyoruz. 55. saatteyiz, 112. saatte biz İzmir'de yavrumuzu canlı kurtardık. Bu saatler bizim için çok önemli. İkinci önemli unsur da hasar tespit ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermektir. 900 binanın ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Şu an hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Gaziantep özelinde baktığımız deprem merkez, Nurdağı ve İshali'ye ilçelerinde hissedildi. 900 enkazımızda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

Deprmein 7km yeryüzüne yakın olma sebebiyle yollarda ve köprülerde hasarlar meydana geldi. Bizde yolların açım sürecini titizlilikle yürüttük. İlk önce D400 kaya düşmesi sebebiyle o yolun açılımı, Bahçe-Osmaniye istikametine giden kısmı açtık. Şu an Gaziantep'ten Bahçe'ye kadar olan kısım açık. Bu durumda gerçekten arama-kurtarma faaliyetleri yapan ekiplerimize öncelik verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.

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Altyapı hasarlarımız mevcut. Tüm şehirdeki içme suyu hatlarına yönelik çalışma yürütülüyor. Elektrik kesintisinden kaynaklı hasarları bugün Gaziantep genelinde su verilmeye başlandı. Bu akşam itibarıyla şehre elektrik verilmeye başlanacaktır. İletişim noktasında baz istasyonlarımız hasar görmüştü. Gerek mobil gerek burada yapılan tadilatlar iletişimi tamamen çözmüş durumdayız. Sahra çadırlarımızı hem Nurdağı hem İshaliye'de kurduk. Şu ana kadar 3500 çadırımızı sahaya kurduk. 15 bin çadırımıza ilişkin süreci de kuruyoruz. Bir taraftan da konteyner kurulumu süreci başlattık. 3 bin konteyner kurulacak.

TOKİ başkanımızla ilgili kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı konutlara erişebilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla mobil yemekhanelerimizi kurduk. Sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda da vatandaşlarımızın geçici barınmasını sağlayacak adımlarımızı atıyoruz. Devletimiz hem maddi olarak hem de manevi olarak milletinin yanındadır. Kurtarma mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Kara, yağmura rağmen bu süreci yürütüyoruz. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Tekrar ben vefat eden ailelerimize başsağlığı diliyorum.