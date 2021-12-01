Son dakika! Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul’da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" dedi.

"2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM"

Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.