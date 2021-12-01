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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asgari Ücret#Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Bir defa, 3600 ek göstergeyle ilgili olanlar olsun, asgari ücretle ilgili olsun bizler daha dün akşam TV programında ne dedik? Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN PİYASAYA MÜDAHALESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine ilişkin 'Merkez Bankası'nın yasasında olan bir şey. Hakkı var. Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar' ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması

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3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 ek göstergeye ilişkin soruyu ya yanıtlayan Erdoğan, "3600 ek gösterge de olacak. Şu anda bütün çalışmaları yapılıyor" dedi.

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"TOPLUMUN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek zammın istihdam kaybına yola açabileceği iddialarına "Niye hep endişe üzerinden konuşuyorsunuz. Bu noktada toplumun yanlış yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asgari Ücret#Son Dakika

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