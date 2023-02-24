Son dakika: Bakan Koca: Kahramanmaraş'ta şebeke suyu içilmemeli

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Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:



101 sağlık evi hizmet veriyor. Türkoğlu Devlet Hastanemiz, Nurhak Devlet Hastanemiz ağır hasarlı durumda. Elbistan Devlet Hastanemiz hasara uğramamıştır. Sahra hastanelerimizin eczaneleri ve mobil eczanelerimiz bulunmaktadır. İlaç temini ile ilgili bir sorunumuz yok. İlimizdeki sağlık görevlisi sayısı 3 bin 747'dir. Kahramanmaraş'ta 1789 ameliyat yapıldı. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmekte ve tarama yapılmaktadır.

Çadır kentlerde kurulan 15 acil müdahale ünitesinde yapılan tedavi sayısı 24 bin 501'dir. Vatandaşlarımız 184'ü arayarak acil sağlık hizmeti talebinde bulunabilirler. 75 yaş üzeri vatandaşlarımızı yakından takip ediyoruz. Yüzde 78'ine ulaşabildik.

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Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama numunesi alıyoruz. Gerekli önlemler alınmıştır. Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır hep öyle kalsın, hastalık sebebi olmamıştır. Halk sağlığını tehdit eden unsur şu an yoktur.

Tetanosa neden olan mikrop kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Szilerden çok hafif de olsa hafif yara aldıysanız tetanos aşınızı yaptırın.