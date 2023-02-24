Son dakika: Deprem bölgesinde son durum! Bakanlardan ortak açıklama

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Bölgede incelemelerde bulunan Bakanlar, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bu deprem diğer depremlere nazaran farklı bir deprem. Etkisi, oluşturduğu hasar ve yaygınlığı itibariyle... Kiracılara ilk kez bir depremde taşınma parası ve kira desteği yapılıyor. Bundan önce kiracılar konteyner geçici barınma merkezi olarak çok istisnai durum olmazsa konteyner kentlerde barınmıyor.

Onlara da bu önceliği sağlıyoruz. Ancak önceliklerimiz var. Ailesinden yakınlarını kaybedenler, şehir gazi yakınları, 6 yaşından çocukları olanlar... Bizim temel mantığımız şudur: Burada çok büyük bir afet oldu. Kimseyi dışarıda bırakmayacak, destek olabileceğimiz adımları hepberaber atıyoruz, değerlendiriyoruz. Şartları da ona göre yapıyoruz.

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"1 MİLYON 316 BİN BİNANIN İNCELENMESİ TAMAMLANDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:



Az önce hep birlikte hasar tespit durumlarını, yeni Malatyamıza ilişkin kararlarımızı istişare ettik. Buradaki kültürel demografik yapı neyse hepsini içine alan çalışmalarımızı başlatıyoruz. Elazığlı Malatyalı kardeşlerimiz yapmış oldukları çalışmaları Sivrice depremlerinde şahit oldular, verdiğimiz sözleri tuttuk.

Söz verdiğimiz gibi burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğimizi sizlerle yine paylaşmak isterim.Bugüne kadar 1 milyon 316 bin binamızın incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya nezdine baktığımızda yüzde 80 seviyesine gelmiştir. 173 bin binanın ağır hasarlı olduğunu veya yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. İki deprem yaşadık. Malatya'lı kardeşlerimiz ilk depremde evlerini terk ettiler. İkinci depreme de dışarıda yakalandılar.

Biz bu kapsamda Cumhuriyet tarihini en büyük afet konum seferberliğini yürütüyoruz. Amacımız, alanımız ilk alanda rezerv alanlarda başlamak. Şehrin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Gerekli imar düzenlemesini de bu çerçevede yapacağız. Esnaflarımız için de geçici iş yerlerini AFAD kontrolünde yapmaya başlıyoruz. Bu ticari ünitelerin yapımına da inşallah başlayacağız.

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Malatya'mızda 500 konutumuzu belirlediğimiz Gelincik Tepesi'ne yaptık. Çalışmalara başladık. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan olmayacak..