Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her bir ildeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. İstanbul'da 854,75 Ankara'da 567,88 İzmir'de 335,09 olarak açıklandı. Vaka sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu. En az vakanın görüldüğü iller ise, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı.
"EVİMİZ EN GÜVENLİ KALEMİZ"
Bakan Koca paylaşımlarının devamında ise, "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." açıklamasında bulundu.
İSTANBUL ZİRVEDE
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu
EN AZ VAKA ŞIRNAK'TA
Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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