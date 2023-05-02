Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, CNN Türk'te Zigana Tüneli'nin tüm detaylarını anlattı

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İşte Bakan Karaismailoğlu'nun CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları:



Hem Trabzon, hem Türkiye kazanacak. Buraya geldiğimiz günden beri projelerimizi açıklıyoruz. Türkiye'nin her tarafında biten projeleri açıklıyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Bugün Zigana Tüneli'ndeyiz. Pandemiden sonra Trabzon'da turizm gelişmeleri var. Trabzon Havalimanı'nda dünyanın en güzel havalimanlarından birini inşa edeceğiz. 28 yıldır çalışma hayatındayım. Bu tecrübeyi Trabzon'da biraz daha fazla kullanacağız. Güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Burası Trabzon Limanı'ndan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum üzerinden bir kolu da Ağrı üzerinden İran'a giden, bir kolu da Habur'dan Basra Körfezi'ne kadar önemli bir lojistik koridor burası. Bunları peyder pey bitiriyoruz. Yarın 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tünelini hizmete açacağız. Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya düşecek. Projenin tamamı 43 kilometre uzunluğunda, bunun da 23 kilometresi tünel. Bunun dışında 6 tane daha tünelimiz var. Zigana Dağı'ndaki meşakkatli yolculuktan artık Zigana Tüneli ile keyfe dönüşecek. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak. Burada üretim ve yatırım artacak. Yerli ve milli mühendislik çözümleriyle projelendirdik ve uyguladık. Bize aktarılan genel bütçeden yaptık. AK Parti son 21 yılda buna benzer çok iş yaptı. Tünel içerisinde 650 tane kamera var. Akıllı tünel sistemi kullanıldı.



TÜNELDE GÜVENLİK HAD SAFHADA



Tünelin girişinden çıkışına kadar güvenli seyahat için her şey kontrol altında. Burada kazandığımız tecrübe yeni projelere ilham alıyor. Bu mühendislik çözümler, uluslararası pazarlara da yansıttığımız için dünyada bu işi yüklenici olarak yapıyoruz. Bolu Dağı tüneli sadece 3 kilometre. 17 senede bitiremediğimiz bir proje. 3 kilometrelik bir tüneli 17 yılda bitiremeyen bir Türkiye'den, 14,5 kilometrelik çift tüp tüneli 5 yıl içerisinde bitiren bir hale geldik. son 21 yılda 29 bin km yol yaptık. Akaryakıttan 1yılda milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Bu yaptığımız yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. 13 bin 100 tane vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. 20 yıl önce Türkiye'de 8,5 milyon araç vardı. Bugün tam 26 milyon araç var. Trafik kazası dahil trafik sıkışıklığı daha az. Biz bunları düşünüyoruz, projelendirip uyguluyoruz. Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 1.48 milyar dolar. Bugüne kadar faydası 1.7 milyar dolar. Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkenin yolunu açmıştır. Gençlerimiz artık altyapı değil inovasyonu düşünecek.



TRABZON'A YENİ HAVALİMANI PROJESİ



Pandemiden sonra buraya Ortadoğu'dan gelen müthiş turist akını var. Onları buradan memnun ederek göndermeliyiz. Yıllık 15 milyon yolcu kapasitesiyle Trabzon'a hizmet verecek. Mevcut havalimanı, bu havalimanı yapılana kadar işlevine devam edecek sonra da şehre değer katmaya devam edecek. İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum Havalimanlarında kazandığımız tecrübeleri yansıtıyoruz. İstanbul Havalimanı göz bebeğimiz. Günde bin 550 uçuş oluyor. Günde 250 bin yolcuyu ağırlıyoruz. Burada 200 bin kişilik istihdam var. Metrosunu da bitirdik. Açtığımız günden bu ya 1.5 milyon yolcu kullandı metroyu. İstanbul Havalimanı'ndan devlet aklı var, bir planlama. devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar euroluk yatırım yaptırdık. 26 milyar euro kira geliri toplayacağız. Garanti ettiğimiz yolcuyu aştığımızda da ekstra gelir alıyoruz. 80 milyon kapasiteli Antalya Havalimanı yapıyoruz. Bunu yapmamız için 765 milyon euroluk yatırım yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 765 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. 8,5 milyar euro da ilave gelir getiriyoruz. Bunun ötesi var mı? Yeni ihaleyi alan firma Fransız, Alman ve Türk.

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"TÜNEL YAPILMAMIŞ OLSAYDI 8 KİLOMETRE YOL YÜRÜYECEKTİK"

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Yoğun olduğu zaman 5 bin kişi açıldı. Tünel iki taraftan açıldı. 5 yılda bitti proje. Bu tünel yapılmamış olsaydı 8 kilometre yol yürüyecektik. Bu 8 kilometre de dağları tepeleri aşıp Zigana'nın o olumsuz koşullarını yaşayacaktır. 2002 öncesi Türkiye'de toplam tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Biz sadece tek projede 29 kilometre tünel yapıyoruz. 2023 yılında 720 kilometre tünel var. 250 kilometre tünel yapımı da devam ediyor. Sivas-Ankara tren hattında projesinde tam 66 kilometre tünel var, 27 kilometre ise viyadük. Bir tarafı Basra Körfezi'ne gidiyor. Burayla Kafkas'a yeni bir ipek yolu dizayn ediyoruz. Körfez ülkeleriyle dizayn ediyoruz. Basra'dan Habur'daki sınırımız arasında hem otoyol hem de demiryolu bağlantısı yapıyoruz. Bunu da ülkemizdeki lojistik hatlarıyla bağladığımızda ülkemizin coğrafi konum avantajlarını fırsata çevireceğiz. Bütün görüşmeler devam ediyor. Uluslararası koridorlara alternatif Türkiye üzerinden dünyaya hükmeden yeni bir ipek yolu dizayn ediyoruz. Hem demir yolu hem kara yolu olacak. Her şeyin ortasında Türkiye. Bu coğrafi konumun avantajını fırsata çevireceğiz. Kalkınma Yolu ismi. Adını Irak koydu. Karadeniz'e ulaşması için de Zigana Tüneli önemli görev görecek.