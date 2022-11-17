Son dakika... Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi

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Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Elbasan Savcılığının iade süreci çerçevesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

MAHKEME İADESİNE KARAR VERDİ

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada nihai karar verildi. Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

"KARARI YÜKSEK MAHKEMENİN ONAYLAMASI GEREKİYOR"

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Daha önce dava iki kez ertelenmişti. Bugün dava Arnavutluk'un Elbasan kentinde görüldü. Faruk Fatih Özer bir süredir Arnavutluk'ta cezaevinde bulunuyordu. Bugün görülen davayla birlikte Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi.

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Peki Özer iade edilecek mi? Kritik bir nokta var. Henüz iade süreci net olarak başlamış değil. Çünkü Arnavutluk yasalarına göre Elbesan Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını Arnavutluk'un yüksek karar merciinin onaylaması lazım. Yani bizdeki Yargıtay gibi, yüksek mahkemenin onaylaması lazım. Onaylandıktan sonra Özer'in iadesi kesinleşmiş olacak. Vurgun yapıp binlerce kişiyi dolandıran Thodex kurucusunun temyize gitme hakkı da bulunuyor. Süreç bu şekilde işleyecek.

Arnavutluk Mahkemesi'nin iade kararı vermiş olması Özer'in iadesi anlamını taşımıyor. Arnavutluk Yüksek mahkemesi bu noktada son kararını açıklayacak."

"BRAİN" ADLI OPERASYONDA YAKALANMIŞTI

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15’te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21’de terminale giriyor. Saat 17.46’da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57’de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor. Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25’te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan uçağa biniyor.

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