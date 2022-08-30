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Son dakika... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

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#Thodex#Faruk Fatih Özer#Arnavutluk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 11:35

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Özer'in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandığını bildirdi.

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Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk’ta yakalandığını ve Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandığını açıkladı.

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KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15’te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülmüyor.

Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

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Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21’de terminale giriyor. Saat 17.46’da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57’de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor.

Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25’te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan uçağa biniyor.

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GEÇMİŞİNİ SİLİP GİTMİŞTİ...

Resmi kayıtlara göre 1993 İstanbul doğumlu olan Faruk Fatih Özer kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi.

Kendisini tanıyanlara göre, Amerika’da eğitim aldı. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer’in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

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APARTMAN DAİRESİNDEN 31 KATLI KULEYE

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Faruk Fatih Özer Koineks Teknoloji AŞ isimli şirketi 14 Eylül 2017’de kurdu. 400 bin TL sermayeli şirketin tek hissedarı Özer. Şirketin ilk adresi Şişli Bomonti’deki bir rezidans oldu. Şubat 2019’a gelindiğinde ise Özer, şirketin merkezini Kadıköy Merdivenköy Mahalle’sindeki bir apartman dairesine taşıdı. Bu taşınma işleminden 2 hafta sonra da şirketin merkezi bu kez Göztepe’de bulunan 31 katlı bir kuleye taşındı.

Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

AĞABEYİ HÜRRİYET'E KONUŞMUŞTU: KARDEŞİM BENİ DE ÇARPTI

Türkiye'nin Thodex vurgununu konuştuğu günlerde Fatuk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’e Hürriyet ulaşmıştı. Güven Özer yaptığı açıklamada, “Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım” demişti.

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MANKENLİ LÜKS OTOMOBİLLİ TANITIM

Birbirinden ünlü mankenler şirketin reklam çekimleri için otomobille pozlar verdi. Bu reklamlar internet üzerinden yayıldı. Thodex kullanıcıları son dönemde kripto paralara artan ilgiyle 400 bin kişiye, varlıkları ise 2 milyar dolara ulaştı. Thodex geçtiğimiz aylarda yine bedava kripto para verme vaadinde bulundu.

Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

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#Thodex#Faruk Fatih Özer#Arnavutluk

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