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Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kripto Faruk böyle kaçmış

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kripto Faruk böyle kaçmış

Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçış görüntüleri ortaya çıktı. İşte güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kripto Faruk:

17:15 

Faruk Fatih Özer, 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile havalimanına geldi. Havalimanının 3 numaralı kapısında otomobilini valeye teslim etti ve arka koltuktaki sırt çantasını aldı.

Kripto Faruk böyle kaçmış

17:21

Yürüyerek 3 numaralı kapıya geldi ve terminale giriş yaptı.

Kripto Faruk böyle kaçmış

17:45

M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaptırdı.

Kripto Faruk böyle kaçmış

17:57

Dış hatlar gidiş terminalindeki 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırdı.

Kripto Faruk böyle kaçmış

19:27

Arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan uçağa bindi.

Kripto Faruk böyle kaçmış

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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