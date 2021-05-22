Kripto Faruk böyle kaçmış
Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçış görüntüleri ortaya çıktı. İşte güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kripto Faruk:
17:15
Faruk Fatih Özer, 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile havalimanına geldi. Havalimanının 3 numaralı kapısında otomobilini valeye teslim etti ve arka koltuktaki sırt çantasını aldı.
17:21
Yürüyerek 3 numaralı kapıya geldi ve terminale giriş yaptı.
17:45
M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaptırdı.
17:57
Dış hatlar gidiş terminalindeki 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırdı.
19:27
Arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan uçağa bindi.
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